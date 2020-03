Nemocnice Šumperk otevřela odběrové místo

reklama

Vyšetřit se v nich mohou z kapacitních důvodů ale pouze s doporučením krajské hygienické stanice. Odběrové místo není určeno pro samoplátce. Nemocnice také přijala další výjimečná opatření v souvislosti s hrozbou nákazy. Od pondělí například uzavírá lékárnu.

Odběrové místo bude otevřeno každý den od 7.00 do 14.30. Nemocnice připravila pro podezřelé s nákazou dva stany. Jeden pro pěší a jeden pro řidiče, kteří přijedou do nemocnice vlastním vozem, takže jim stěry budou odebírány přímo přes okénko.

„Neposkytujeme tuto službu pro samoplátce nebo lidi, kteří budou o své vůli vyžadovat vyšetření. Stěry odebereme z kapacitních důvodů pouze lidem, které doporučí Krajská hygienická stanice,“ upozorňuje předseda představenstva JUDr. Martin Polach, který všechny příchozí zároveň prosí, aby neprodleně po odběru opustili místo areálu a nezdržovali se zbytečně poblíž nemocnice.

Nemocnice Šumperk se na boj s koronavirovou infekcí připravuje už několik týdnů. Kromě otevření nového odběrového místa přijala také řadu výjimečných opatření, aby co nejdéle uchránila od nákazy své pacienty i zdravotnický personál. „Nemocnici řídíme v takzvaném krizovém režimu. Jsme zde prakticky 24 hodin denně. Snažíme se udělat vše pro to, abychom ochránili náš personál i pacienty. Chápu, že některá opatření mohou být vnímána s určitou nelibostí, ale pro zachování chodu nemocnice jsou nezbytná. Ve chvíli, kdyby se nakazil personál nemocnice, hrozí, že se nejenže nepostaráme o případné nakažené pacienty s těžkým průběhem nemoci, ale nebyli bychom schopni postarat se ani o ostatní pacienty vyžadující akutní péči, a to nechceme,“ vysvětluje předseda představenstva.

Nemocnice jako jedna z prvních v Olomouckém kraji vyhlásila celoplošný zákaz návštěv na všech odděleních. Z nemocnice udělala doslova „nedobytnou pevnost“, když ji celou uzavřela a umožnila vstup pouze u hlavního vjezdu do nemocnice. Pacienti před ošetřením musí projít také krátkou zdravotní prohlídkou. Pokud mají teplotu, dochází k jejich okamžité izolaci. Nemocnice také zakázala vjíždět vozidlům do areálu nemocnice, výjimkou jsou vozidla integrovaného záchranného systému a auta, která mají speciální povolení. „Chceme zabránit tomu, aby se v areálu pohyboval kdokoliv bez našeho vědomí,“ vysvětluje Martin Polach. Pacienti mají zakázáno vycházet mimo oddělení a nemocnice také zakázala kouření v celém areálu tak, aby se lidé u míst vyhrazených pro kouření nemohli shlukovat. V souladu s nařízením vlády také nemocnice zakázala přítomnost tatínků u porodu a od pondělí 23. března také na dobu nezbytně nutnou uzavírá svoji nemocniční lékárnu.

Šumperská nemocnice se také postupně připravuje na případnou hospitalizaci pacientů s COVID 19. Restrukturalizuje lůžka a přesouvá plánované operace. „Zároveň máme připraveny záložní lékařské týmy pro případ, že by některý ze zdravotníků onemocněl koronavirem a také máme připraveny scénáře v několika úrovních pro různé počty pacientů nakažených koronavirem, včetně lůžek pro pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci. Navíc část lékařů a zdravotnického personálu zůstává trvale v areálu nemocnice, protože se nemohou vrátit do svých domovů, které jsou v oblasti uzavřené do karantény,“ popisuje Martin Polach s tím, že situace pro zdravotníky opravdu není jednoduchá. „Tím bych jim chtěl i touto cestou nesmírně poděkovat za to vše, co pro nás dělají. A děkuji i spolupracujícím terénním lékařům, je to opravdu mimořádně složitá situace, které nyní společně čelíme,“ dodává.

Náročná doba ale ukázala na jednu nesmírně pozitivní věc. A to ochotu lidí pomáhat. Kromě mnoha studentek a studentů lékařských fakult a zdravotnických škol, kteří začali v nemocnici pomáhat, obdržela nemocnice od veřejnosti také ručně šité roušky nebo třeba zákusky a dorty, které pro zdravotníky napekla kavárna Bianco Café. „Děkujeme všem za tu neuvěřitelnou vlnu solidarity. Věřím, že při dodržování všech pravidel a opatření to spolu zvládneme,“ vzkazuje předseda představenstva šumperské nemocnice.

Přestože se koronavirus objevil jako první v Číně, přistupovalo vedení šumperské nemocnice k potenciální hrozbě nákazy velmi zodpovědně. „Už na konci ledna jsme ustanovili tým odborníků a společně jsme se začali připravovat na situaci, kdy by nákaza dorazila i do Česka. Tušili jsme, že při současné globalizaci se tomu nevyhneme,“ vysvětluje Martin Polach. Proto se nemocnice rozhodla zhruba v polovině února předzásobit větším množstvím ochranných pomůcek. Do zásoby nakoupila nejen respirátory, ale i roušky, rukavice a další ochranné pomůcky. O jak prozřetelný krok šlo, se ukázalo v pondělí, když Olomoucký kraj uzavřel několik obcí na Uničovsku a Litovelsku s vysokým potenciálním ohniskem nákazy. Je proto jen otázkou času, kdy se do styku s nakaženými dostanou i zdravotníci z šumperské nemocnice. „Chtěl bych tímto všechny uklidnit, že díky našim zásobám v současné chvíli můžeme náš personál chránit a nadále poskytovat nezbytnou akutní péči,“ uzavírá Martin Polach.

