Nemocnice Znojmo: Pachworkového klubu podesáte obdaroval novorozence

Již po desáté se sešlo 23 dobrovolnic, které ve svém volném čase našily dětské zavinovačky, povlaky na kojící polštáře a povlečení pro Dětské oddělení Nemocnice Znojmo. Dar v hodnotě 50 tisíc mohl vzniknout díky přispění obce Chvalovice, která Pachworkovému klubu Znojmo přispívá na textil a materiál. „Před deseti lety jsme oslovily s kolegyněmi novorozenecké oddělení s dotazem, co je potřeba, co by bylo možné ušít, aby bylo k užitku,“ přiblížila první předání daru Jitka Kubíková, jedna ze zakládajících členek Pachworkového klubu. Následně se tyto dary staly pro členky Pachworkového klubu tradicí, která je pořád se stejným vděkem ze strany personálu Dětského oddělení kvitována.

„Tato akce je pro mne už 10 let začátkem adventu, tedy začátkem toho nejkrásnějšího období v roce. Všechny výrobky jsou využity do posledního kousku. Výrobky dělají naše oddělení veselejším, vlídnějším nejen pro maminky, ale také pro personál,“ sdělil primář Dětského oddělení Petr Bloudíček, který s ředitelem Nemocnice Znojmo nádherné výrobky v rámci vernisáže výstavy Vánoce 2019 převzal. Martin Pavlík, který je ředitelem Nemocnice Znojmo od 1.11.2019, při převzetí daru dodal: „Aktivity jako tato přispívají k mému cíli, a to zabezpečit pro naše pacienty tu nejlepší zdravotní péči a příjemný pobyt v nemocnici, za což mnohokrát děkuji a oceňuji volný čas a energii, které členky klubu pro šití obětovaly.“

Celá vernisáž se nesla ve vánoční a přátelské atmosféře a především obdivem všech zúčastněných k výrobkům tohoto klubu, který funguje přes 16 let. „Pro nás je velký přínos to, že nejenom dáváme, ale především dostáváme, a to v podobě radosti sestřiček a následných reakcí maminek na naše výrobky,“ uzavřela Jitka Kubíková.

