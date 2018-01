POKOS, projekt Ministerstva obrany ČR, letos odstartoval v Karlovarském kraji

Ve čtvrtek 18. ledna zavítali do Základní školy Žlutice, o den později zástupce odboru komunikace MO a vojáky ze 4. brigády rychlého nasazení přivítali na Základní škole Nejdek.

Muži v červených baretech učili žáky základy první pomoci a chemické ochrany. „To, že se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim v rámci zdravotnické přípravy předvede, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelních pohromách, má určitě jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný,“ vysvětlila Daniela Hölzelová z Ministerstva obrany.

Praktické ukázky i cenné rady

Mimo praktických ukázek přivezli výsadkáři ze Žatce i přednášky o historii armády na našem území či aktuální zkušenosti ze zahraničních misí. „Děti nejvíce zajímalo, jak vypadá naše základna v Afghánistánu, co děláme ve volném čase či jaké je tam počasí. Velký zájem mě mile překvapil,“ řekl kapitán Milan Němec ze 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce, kterého společně s jeho kolegy nechtěli žáci především devátých ročníků pustit bez odpovědí na všechny otázky zpátky do kasáren. Žáci si tak dobrovolně prodloužili výuku.

„Podobně jako děti jsme nadšeni. V dnešní době si nikdo nemůže být jistý, co se může stát. Proto si moc ceníme, že nám vojáci ukázali základy první pomoci a řekli praktické rady, kterých se lze držet při mimořádných situacích. Potěšilo mě i to, že děti viděly třeba i školy a podmínky pro výuku v Afghánistánu, a tak si snad budou více cenit toho, co tu v republice mají," shrnula svůj pohled na POKOS na škole ve Žluticích učitelka Michaela Maňáková. Program očividně udělal radost i dvěma žákům, kteří za správné odpovědi získali dárky. Cestou domů si ve vlaku vyprávěli o nových znalostech a předváděli si zasloužené dárky.

Více informací o projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) si můžete přečíst na pokos.army.cz.

autor: Tisková zpráva