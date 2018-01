Koncert v Rudolfinu patřil nejen letošním významným výročím republiky, ale i armády

Akce se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš, ministryně obrany Karla Šlechtová, náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář, druhováleční veteráni a další představitelé resortu a armády.

V hledišti byli rovněž přítomní 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a ministr kultury Ilja Šmíd.

Ministryně obrany Karla Šlechtová přivítala všechny na tomto krásném setkání, kterým začíná série oslav stého výročí založení Československa. Připomněla, že zároveň oslavujeme dvacáté páté výročí vzniku České republiky a Armády ČR. Poděkovala také druhoválečným veteránům, že přijali pozvání na tento koncert a že jsou mezi námi.

Hrdá na to, jak Armáda ČR funguje

„Za necelý měsíc ve funkci ministryně obrany mohu říci, že jsem velmi hrdá na to, jak Armáda ČR funguje. Armáda je důležitá pro každého z nás, pro občany i politiky. Pro mne osobně je to ale závazek, který musím naplnit. Chci, aby naši vojáci byli hrdi na svou vlast, za kterou stojí za to bojovat. Chtěla bych vás ubezpečit, že ve funkci ministryně obrany jim chci zajistit nezbytné podmínky pro jejich službu,“ řekla při této příležitosti Karla Šlechtová.

Armádní generál Josef Bečvář připomněl, že po rozdělení země směřovalo veškeré naše úsilí k naplnění podmínek pro vstup do NATO. „V březnu devatenáct set devadesát devět jsme se stali jeho plnohodnotnými členy. Vydobyli jsme si respekt a uznání od našich koaličních partnerů. Postupně jsme se dostali od masivní armády vojáků základní služby až k moderním plně profesionálním ozbrojeným silám. V roce 2004 se Česká republika stala členem EU a plně jsme se zapojili do evropské bezpečnostní politiky,“ řekl generál Bečvář a dodal: „Po celou dobu čeští vojáci odpovědně plnili svěřené úkoly, prokazovali své kvality v zahraničních operacích i doma při pomoci obyvatelům v krizových situacích, kdy pomáhali zachraňovat životy i majetek. Právem si vybudovali vysokou důvěru veřejnosti,“ konstatoval náčelník Generálního štábu AČR.

Operní sólisté i nevidomá klavíristka

Během koncertu vystoupili přední operní sólisté, nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy a Vojenský umělecký soubor Ondráš. Zazněly nejen skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka či Vítězslava Nováka, ale i Pieseň o rodnej zemi od Gejzi Dusíka či Píseň krále – Země pod nebesy, jejímž autorem je Otmar Mácha. Ty symbolicky doplnily lidové skladby Stojí Jano v Dunaji, Stála děvčina a slovenská píseň Tancuj, tancuj.

Posluchače ale nejspíš nejvíce uchvátil mimořádný umělecký projev osmiletého syna hobojisty souboru Jana Musila, který zazpíval Masarykovu oblíbenou českou národní píseň Ach synku, synku. Návštěvníky provázel večerem Václav Žmolík a Jitka Novotná.

Psali jsme: Ministryně Šlechtová: Naše vzdušné síly mají v rámci Aliance vysokou prestiž Šlechtová přiznává: Dostávám výhrůžné dopisy od voličů Okamury VIDEO Akční návštěva ministryně Šlechtové na letecké základně. Zkoušeli jsme i bombardování. Podívejte se sami Ministryně obrany Šlechtová vyrazila na první inspekci. V muničáku byla spokojena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva