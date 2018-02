Pardubická nemocnice: Blíží se Valentýn. Opět ho můžete oslavit darováním krve

Projevit lásku k druhým, kteří potřebují pomoc. Takovou možnost i letos u příležitosti svátku svatého Valentýna nabízí transfuzní oddělení Pardubické nemocnice. Již posedmé se na tomto pracovišti uskuteční Valentýnské odběry krve. Darovat nejcennější životní tekutinu bude možné v pondělí 12. února 2018 a ve čtvrtek 15. února 2018 vždy od 7.00 do 11.00 hodin.

„Darovat krev znamená dát kousek ze sebe sama. Spojení s Valentýnem a svátkem zamilovaných se přímo nabízí. Jsme rádi, že se z této akce stala tradice a že se každoročně těší zájmu veřejnosti,“ pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Krev v medicíně je zcela nenahraditelná. Proto je důležité mít dostatečně širokou dárcovskou základnu. Valentýnské odběry jsou vítanou příležitostí k jejímu doplnění. Právě nábor nových dárců je hlavním cílem této tradiční akce. Přijít může každý zájemce starší 18 let a splňující požadavky na zdravotní stav.

„Jsme pochopitelně rádi, když se někdo rozhodne nejen darovat krev, ale zároveň chce na odběry docházet pravidelně. Z tohoto pohledu je určitě vítána zejména mladá generace, u níž je největší perspektiva do budoucna,“ řekla primářka transfuzního oddělení Helena Geierová a dodala: „Samozřejmě chápeme, že v chřipkovém období mohou někomu současné zdravotní obtíže znemožnit návštěvu odběrů. Pokud však ve svém rozhodnutí darovat krev vytrvá, určitě ho rádi uvítáme kdykoliv později.“

Valentýnské odběry krve se již tradičně konají pod záštitou první místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horské, prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a radního Pardubického kraje pro zdravotnictví Ladislava Valtra. Všichni se i letos aktivně zapojí do odběrů.

„Darovat krev konkrétním lidem v Pardubické nemocnici vnímám jako projev nezištné lásky a pomoci. Je potřeba zvednout ze židlí hlavně mladé, kterých coby dárců ubývá. Jednou se také můžeme ocitnout v nouzi a někdo pomůže zase nám. Tak by měla fungovat mezilidská solidarita,“ řekla první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

„Valentýnské odběry krve mě a mou manželku Šárku před pár lety inspirovaly k prvnímu darování krve a stal se z toho pěkný zvyk, který máme od té doby se svátkem zamilovaných každoročně spojený. Také letos nebudeme na transfuzním oddělení Pardubické nemocnice chybět,“ slíbil Roman Línek.

„Darování krve je nezastupitelná a důležitá pomoc druhým. Ta má v páru s nejbližším člověkem při Valentýnských odběrech svou další pozitivní dimenzi, kterou spolu s mou ženou Renatou opětovně prožíváme. Rád bych proto pozval na Valentýnské odběry všechny, kteří mohou darovat, opravdu se není čeho bát a člověk odejde s dobrým pocitem,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Na odběrové lůžko při darování krve může ulehnout každý zdravý člověk ve věku mezi 18 až 65 lety. Pro první odběr se doporučuje věk do 60 let a potřebná tělesná hmotnost je nad 50 kilogramů. K odběru krve je nutné si přinést průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. Všechna potřebná vyšetření budou provedena zdarma bezprostředně před odběrem. Není vhodné 24 hodin před odběrem krve pít alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani nadměrná fyzická námaha, například při sportu. Na druhou stranu se nedoporučuje dostavit se na vlastní odběr nalačno. Dárce by si měl ráno před odběrem dát lehkou netučnou snídani a zejména vypít dostatek tekutin.

Účastníci Valentýnských odběrů krve si z transfuzního oddělení Pardubické nemocnice odnesou především dobrý pocit, že pomohli druhým. Ale podobně jako v minulých letech pro ně bude nachystáno i něco navíc. Děti ze Základní školy a Praktické školy Svítání již tradičně připravily ručně vyráběné dárky, každý dárce si rovněž odnese poukaz na dvě vstupenky na domácí ligové utkání basketbalistů BK JIP Pardubice. A všichni, kteří v průběhu této dvoudenní akce darují krev poprvé v životě, budou na závěr zařazeni do slosování a jeden z nich se může těšit na romantickou večeři pro dva v pardubickém Restaurantu U Dvou Kohoutků.

U příležitosti svátku sv. Valentýna bude již tradičně probíhat obdobná náborová akce rovněž na hematologicko-transfuzním oddělení Orlickoústecké nemocnice. Bude se konat v pátek 16. února 2018.

