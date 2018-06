Pardubický kraj: Burza filantropie již podruhé v Hlinsku

Burzu filantropie pořádá od roku 2011 sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. „Neziskovky na Burze prezentují své nápady před zástupci firem a veřejné správy, a ti mohou jejich záměry podpořit finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary,“ vysvětluje Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

„Letošní Burza filantropie byla bohatá na zajímavé projekty. V okrese Chrudim je navíc každý rok zapojeno více donátorů, letos se jich sešlo hned devět. Burza skvěle propojuje výjimečné lidi, kteří mají chuť zlepšovat život na Chrudimsku,“ zmiňuje Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který je i jedním z donátorů dobročinné burzy.

Jaké projekty se tedy díky donátorům uskuteční? První podpora směřovala přímo do hlineckého Centra Jana XXIII. na projekt ,,Celostátní vzájemné výměny zkušeností.“ Hlinsko se tak může těšit na jedno z největších setkání vedoucích (dobrovolných i profesionálních), kteří pracují s dětmi a mládeží ve volném čase. Nové hudební nástroje, aparaturu, více cestovat a ukázat se světu může Oblastní charita Pardubice s hudebním romským kroužkem Loly Růža. Díky podpoře donátorů si Oblastní charita Nové Hrady bude moci nakoupit a vybavit potřebné materiály na přívesnický tábor a tím zajistit dětem program plný her a kreativní zábavy. Keltské rituály a festival Lughnasad mají svoji tradici díky BOII, a tak díky podpoře donátorů dojde k rozšíření programu v rámci celého festivalu. Lesní klub Palučiny obohatí svůj areál o řemeslnou dílnu, kde se malí kutilové mohou těšit na nové nářadí a rozvíjet svoji zručnost a sebevědomí, to vše s rodiči.

Tím ale výčet nových dobročinných projektů v Pardubickém kraji nekončí. Na podzim se uskuteční další Burzy filantropie pro okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy a Pardubice. I zde můžeme očekávat, že neziskovky připraví nápadité projekty, na jejichž uskutečnění budou mít donátoři chuť přispět. První podzimní burza nás čeká již 17. září a to v Pardubicích.

Díky projektu podpořenému Evropskou unií se Burza filantropie šíří také do dalších krajů. Na podzim tak proběhne další burza v Třebíči.

Psali jsme: Pardubický kraj: Zodpovědné firmy nabízejí práci sociálním podnikům Pardubický kraj: Den zdraví návštěvníky oslovil, preventivní vyšetření využilo více lidí než loni Pardubický kraj: Jednání s železničními dopravci pokračují, kraj chce mít jasno co nejdříve Pardubický kraj: Dodavatelé zimní údržby v kraji vylepší techniku a komunikaci v krizových situacích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva