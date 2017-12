Pardubický kraj: Další evropský projekt zlepší silnice na Orlickoústecku

„Po dokončení rekonstrukce silnice mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem pokračujeme postupně v přípravě dalších dopravních projektů spolufinancovaných z evropských fondů. V tomto konkrétním případě se jedná o modernizaci silnice II/315 od konce obce Loučky přes Svatý Jiří a Jehnědí, včetně křižovatky se silnicí III. třídy, v celkové délce 5,7 kilometru,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Snažíme se využít všech dostupných finančních prostředků na rekonstrukce silnic nižších tříd, které jsou v našem kraji podinvestované, a to v částce okolo 15 miliard korun. Proto zapojujeme nejen evropské fondy, ale v minulých třech letech jsme využili prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které však pro příští rok stále nemáme garantované,“ doplnil Netolický.

„Na zhruba šestikilometrovém úseku silnice II/315 necháme provést sanaci konstrukčních vrstev vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Modernizací projde i odvodňovací systém nebo přechody a autobusové zastávky,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že stavba bude probíhat po etapách. Důvodem je zkoordinování čtyř na sebe navazujících staveb.

„Konkrétně jde o modernizaci silnice II/315 Hrádek – průtah, která je rozestavěná do konce srpna 2018, dále o modernizaci silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek s plánovanou realizací od 1. dubna 2019 do 31. října 2019 a modernizaci silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, kde se plánuje stavět od 1. července 2019 do 31. října 2020,“ řekl Kortyš a dodal, že rozhodujícím kritériem pro rozdělení stavby do jednotlivých etap bude především zachování dopravní obslužnosti obcí, zejména Jehnědí a Sudislavi nad Orlicí, které leží uprostřed upravovaného úseku a nemají jiné kvalitní dopravní napojení než opravovanou silnici II/315. Předpokládaná cena stavby je více než 114 milionů korun.

autor: komerční tisková zpráva