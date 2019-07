Pardubický kraj: Do krajské Stavby roku je letos přihlášeno na 26 staveb

Poprvé po uzávěrce letošní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji se mohli členové poroty seznámit se stavbami přihlášenými do nového ročníku.

Ve dvouletém intervalu ji vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS). Jak bude soutěž v letošním roce probíhat, jsme se zeptali předsedy poroty, 1. náměstka hejtmana Romana Línka.

Během července strávíme s porotou tři dny objížděním všech přihlášených staveb, abychom je viděli a prošli si je na vlastní oči. Je jich letos opravdu hodně, celkem 26, což je dvakrát více než v minulém ročníku, tak snad to stihneme. Každý z členů poroty, kterou tvoří zástupci Pardubického kraje, ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a architektů, pak přichází se svým hodnocením a návrhy a hlasuje o oceněních.

Budete opět udělovat ceny v několika kategoriích staveb?

V letošním roce jsme kategorie stejně jako organizátoři celostátní Stavby roku zrušili. Rozhodli jsme se, že ocenění udělíme bez ohledu na charakter stavby. Ceny by měla dostat díla výjimečná jak po stránce architektonické, tak i stavební, projekční a řemeslné, ať jsou malá, nebo velká.

Může hlasovat i veřejnost?

Určitě, chceme pokračovat s laickým hlasováním i v letošním ročníku. Otevřeme ho 1. srpna na https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/ a potrvá do poloviny září. Každý si tam bude moct přihlášené stavby prohlédnout a bez ohledu na odborníky vyjádřit svou podporu dané stavbě.

Kdy budeme znát výsledky?

Slavnostní vyhlášení Stavby roku jsme naplánovali na 18. září 2019 do sálu Jana Kašpara na našem úřadu. Tam budou také vystaveny všechny soutěžní panely letošního ročníku. Vzhledem k tomu, že soutěž Stavba roku pořádá Pardubický kraj s partnery už 15 let, rozhodli jsme se k tomu uspořádat ve spolupráci s Východočeskou galerií také retrospektivní výstavu v Domě U Jonáše a vydat katalog se všemi oceněnými stavbami za uplynulých 15 let.

