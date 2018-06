Pardubický kraj: Jednání s železničními dopravci pokračují, kraj chce mít jasno co nejdříve

Výběr dopravce, který bude příštích deset let zajišťovat regionální železniční dopravu v Pardubickém kraji, pokračují. Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michalem Kortyšem se znovu setkali s představiteli Českých drah, aby si ujasnili další náležitosti možné spolupráce.

„Děláme vše proto, abychom co nejdříve oslovili konkrétního dopravce, a budeme s ním jednat o finálním znění smlouvy. Požadujeme pro cestující co největší komfort, který spočívá v nových, případně modernizovaných vozech. Jednání trvají delší dobu, protože se jedná o zakázku na 10 let, která se bude pohybovat v celkové předpokládané hodnotě 3,5 miliardy korun. Chováme jako řádný hospodář, a proto nám jde o maximální efektivitu peněz, které vydáme z krajského rozpočtu, tedy z veřejných prostředků,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Jednání s Českými drahami byl přítomen také náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Chceme zkvalitnit služby pro občany v rámci dopravní obslužnosti a nastavit různé podmínky včetně sankčního mechanismu. Postup, který nyní probíhá, je na základě nezávazných konzultací, jejichž výsledkem bude výběr dopravce, který bude na našem území působit. Jednotlivé konzultace nám dávají poměrně dobré možnosti, jak si zajistit dobrou pozici před samotným uzavřením smlouvy,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

