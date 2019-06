Pardubický kraj: Policistům pomáhají kolegové z Bulharska a Rumunska

Jak uvedl na nedávné tiskové konferenci v Plzni ministr vnitra Jan Hamáček, české policii se tento model osvědčil již vloni v Mladé Boleslavi a sám ministr tuto spolupráci kvitoval. Jedním dechem ho doplnil i policejní prezident Jan Švejdar, který uvedl, že oceňuje přístup zahraničních partnerů, kteří žádosti české policie vyhověli, a tím se může pokračovat v dobré praxi. Zároveň podotkl, že jde především o preventivní opatření, které vzniklo, mimo jiné, na základě četných jednání mezi Policií ČR a představiteli jednotlivých samospráv.

Současně s otevřením Preventivně informačního centra Krajského ředitelství policie Pardubického kraje představilo vedení policie Pardubického kraje hejtmanovi Pardubického kraje JUDr. Martinu Netolickému a veřejnosti dva policisty z Rumunska a dva policisty z Bulharska, kteří budou působit zde v kraji ve společných hlídkách. Plukovník Marcel Daníček, pověřený vedením ředitelství uvedl: "To, že zahraniční policisté budou působit v Pardubickém kraji logicky vyplývá z toho, že zde máme řadu průmyslových zón, ubytoven a zahraničních dělníků. Kolegové z Bulharska a Rumunska působí pod velením českých policistů a jejich role je spíše podpůrná v oblasti prevence a komunikace s cizími státními příslušníky." Dále uvedl, že část nákladů na pobyt cizinců platí jejich vysílající země, část Česká republika. Princip spolupráce je obdobný tomu, kdy čeští policisté (včetně policistů z našeho ředitelství) vypomáhají například v létě v Chorvatsku. Vedení pardubické policie obecně vnímá přítomnost kolegů ze zahraničí velice pozitivně, kvituje aktivitu samotných policistů a věří, že to budou zdatní komunikátoři a mediátoři.

Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický uvedl: "Já tuto spolupráci považuji za velice dobou, protože Policie České republiky využila své mezinárodní spolupráce k tomu, aby díky společným hlídkám se zahraničními policisty mohla hovořit nejen s pachateli trestné činnosti v jejich mateřském jazyce. Dle mého názoru je respekt k policistům – krajanům stran cizinců výrazně vyšší a práce efektivnější než dorozumívání se s cizinci v češtině. Osobně bych kvitoval, aby obdobné smlouvy byly uzavřeny i s Ukrajinou, protože státních občanů Ukrajiny je i v našem kaji mnoho a celkový projekt by byl ještě přínosnější."

Vedení police Pardubického kraje se představili i samotní policisté, kteří slouží u svých sborů od sedmi do patnácti let. Někteří za sebou mají i jiné zahraniční mise a zkušenosti. Bulharští policisté uvedli, že cíl své mise vidí především v pomoci poznat českým kolegům chování a jednání cizinců z různých regionů jejich země. Rumunští kolegové zase uvedli, že by zde rádi získali zkušenosti z výkonu služby českých policistů, rádi by tyto poznatky předali ve své zemi a samozřejmě by rádi svou přítomností zde pomohli jak policistům, tak případně cizincům v nesnázích. V Pardubickém kraji kolegové dosud sloužili jak u cizinecké policie (viz video), tak na pohotovostně eskortním oddělení a na obvodních odděleních.

autor: komerční tisková zpráva