Pardubický kraj: Provozní budova tvrze Bouda by měla stát již letos

Nyní kraj hledá zhotovitele provozní budovy, která umožní vystěhování provozu ze vstupního objektu, který by tam mohl sloužit dalším expozicím. Předpokládaná hodnota stavby činí 21 milionů korun včetně daně.

„Tvrz Bouda patří mezi hojně navštěvované lokality v našem regionu, a proto se od roku 2011 snažíme návštěvníkům, ale i obsluze zajistit co největší komfort. Vše začalo elektrifikací za 11 milionů korun. Chybějící napojení bylo pro provoz a další rozvoj limitující, protože jsme se museli spoléhat na dieselové generátory, jejichž provoz byl nejen hlučný, ale především finančně nákladný. Dalším krokem je přesunutí provozních prvků včetně poklady a občerstvení mimo vstupní objekt, který má jednoznačně potenciál pro umístění dalších expozic,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„V minulosti jsme chtěli pro tento projekt získat prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, což se vzhledem k nastaveným podmínkám nepodařilo, a proto budeme stavbu realizovat z rozpočtu kraje. Původně jsme předpokládali, že stavbu zahájíme již v loňském roce, avšak vzhledem k problémům s projektantem můžeme zahájit soutěž až nyní. Naší podmínkou je, aby byla budova postavena do konce roku 2019, a proto v dubnu předpokládáme předání staveniště. Ke splnění termínu by nám mělo pomoci také pomocné kritérium délky realizace stavby,“ řekl hejtman Netolický s tím, že následně by měl být realizován projekt, jehož cílem je odstranění stavebně-technických závad vstupního objektu, což následně umožní budoucí umístění expozic.

Dělostřelecká tvrz Bouda, kterou ročně navštíví 14 tisíc turistů, je jedním z mnoha objektů československého opevnění, jež bylo budováno ve třicátých letech minulého století. Je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí a jako jediná je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů, postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní.

autor: komerční tisková zpráva