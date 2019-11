Pardubický kraj: Výjezdovou stanici záchranky dostane Seč už v lednu

Prozatím se bude jednat o provoz v provizorních prostorách hasičské stanice do doby, než Pardubický kraj vybuduje novou samostatnou výjezdovou stanici. Její stavba by měla začít v létě příštího roku. „Všechny naše aktivity směřujeme k tomu, abychom již v lednu 2020 zahájili na Seči provoz výjezdové stanice naší krajské záchranky v areálu, ve kterém sídlí jednotka profesionálních hasičů. Snažíme se vyslyšet požadavky z území do doby, než vybudujeme stabilní výjezdovou stanici. Od ledna zde bude působit posádka bez lékaře na dvanáctihodinovou směnu sedm dní v týdnu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten také přiblížil průběh příprav na stavbu nové budovy. „V březnu příštího roku bychom měli mít zpracovanou projektovou dokumentaci na stavbu. Pokud vše půjde podle našich představ, tak chceme stavbu zahájit na konci srpna s dokončením na začátku roku 2022,“ řekl hejtman Netolický, který společně se starostou Seče Marcelem Vojtěchem na téma vybudování nové stanice jednal.

„Bohužel se nám dlouho nedařilo najít vhodný prostor, který by umožňoval co nejrychlejší výjezd vozidel do okolí. Jsem rád, že se nám podaří vyplnit další bílé místo na mapě našeho kraje. Nejedná se pouze o samotnou Seč, která je vyhledávaným cílem turistů, a to především v letních měsících, ale i o širší oblast Třemošnicka a Ronova nad Doubravou,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

