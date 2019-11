Pardubický kraj: Za Domem hudby by mohl vyrůst parkovací dům

Vzhledem k tomu, že pozemky, na kterých by mohl parkovací dům vyrůst, patří především městu a částečně i Pardubickému kraji, bude záležet na tom, zda je od nich investor bude moci koupit.

„Situace s parkováním kolem Domu hudby je dost neutěšená. Pokud by tam vyrostl vkusný parkovací dům, ve kterém by měly za určitých podmínek místo i naše organizace, určitě bychom to uvítali,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za majetek, investice a kulturu.

Parkovací dům by mohl být chodbou propojen se suterénní šatnou Domu hudby, takže by návštěvníci koncertů mohli chodit suchou nohou až do sálu. Obsloužil by okolní rezidenty a ukončil nedůstojné podmínky parkování v této lokalitě v centru krajského města zejména při velkých kulturních a společenských akcích.

Žádosti o odkup pozemků budou nyní posuzovat majetkové komise, rady a potom zastupitelstva města a kraje.

