Pardubický kraj: Železniční muzeum v Rosicích nad Labem čeká rozvoj

Pardubický kraj nyní pracuje na dohodě s Českými drahami. „Oslovili jsme České dráhy s žádostí o odkoupení pozemku, které by muzeum mohlo využívat a získat tak stabilní plochu pro svůj rozvoj. Vzhledem k situaci, která kvůli zdvoukolejnění trati a přestavbě nádraží vznikla, byl provoz omezený,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Spolek má zpracovaný projekt na svůj rozvoj, mimo jiné se chystá zřídit vlečku jako místo k prezentaci historických vozidel i strojů. „Stavební práce nás vrátily o patnáct let zpátky. Za své vzala modelová železnice, kde jsme vozili děti, některé vybavení nám poničili vandalové. Plocha, která se nachází pod nadjezdem by nám pomohla s rozvojem. Máme připravený projekt vlečku s halou, kde bychom garážovali nejcennější stroje, další by potom mohly stát pod nadjezdem a byly by chráněné před vlivy počasí,“ uvedl jednatel muzea Oldřich Čížek.

Plány mají v Rosicích velké. Vzniknout by mohlo unikátní místo otevřené veřejnosti, kde by si na své přišli všichni nadšenci. Zaměřené má ale být také na vzdělávací činnost. V plánu je například navázat plnohodnotnou spolupráci s odbornými školami a umožnit dětem získat vědomosti o oblasti historie a vývoje specifických technických zařízení na dráze. Dále pak vytvoření prostoru pro propagaci železniční dopravy jako jednoho z módů veřejné dopravy již pro děti školního věku – a nabízet speciální programy pro školy v Pardubickém kraji či vytvořit podpůrný program pro získávání zájmu mladé generace o práci v oboru veřejné dopravy.

Do areálu by se měla vrátit také v minulosti hojně navštěvovaná modelová železnice s možností svezení, která byla ve své době (a byla by i dnes) druhou nejdelší veřejně přístupnou v České republice. Muzeum by chtělo také nadále provozovat historické výletní vlaky za turisticky zajímavými cíli v Pardubickém kraji, včetně možného zajištění návazné dopravy historickými autobusy, nebo i historickými trolejbusy v Pardubicích. „V plánu máme také pravidelné zpestření akcí na Pardubickém závodišti nabídka dopravy z hlavního nádraží v Pardubicích na zastávku Pardubice závodiště historickými vozidly, například při příležitosti Velké pardubické,“ uvedl Čížek.

Pardubický kraj by muzeu mohl pomoci se získáváním evropských i jiných dotací. „Spolek má připravený projekt, v procesu je stavební řízení. My s ním budeme spolupracovat tak, aby mohlo vzniknout unikátní místo, které přinese nejen zábavu, ale také poznání a bude zvyšovat zájem o technické profese v Pardubickém kraji,“ dodal Michal Kortyš.

