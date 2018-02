Pardubický kraj investuje do středních škol v Lanškrouně

„Na Lanškrounsku v současné době řešíme rekonstrukci silnice v úseku II/311 Nepomuky – Horní Čermná. Více než kilometrový úsek silnice, která je významnou spojnicí mezi Lanškrounem a Jablonným nad Orlicí, nyní nevyhovuje pro zvýšenou dopravní zátěž. Kraje silnice ztrácí pevnost a vozovka je na mnoha místech poškozena, což zhoršuje bezpečnost provozu. Předpokládaná cena je podle projektové dokumentace necelých 15 milionů korun a je podpořena z evropských fondů, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že tato modernizace naváže na rekonstrukce úseků Lanškroun – Nepomuky a Horní Čermná – Dolní Čermná, které byly dokončeny v 2013 a 2014. Hejtman také připomněl rekonstrukci ulice T. G. Masaryka, která byla dokončena v letních měsících roku 2016. Úsek o délce 560 metrů opravil Pardubický kraj za více jak devět milionů korun s přispěním dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Investice do škol a podpora technického vzdělávání

V rámci návštěvy SOŠ s SOU Lanškroun se zástupci kraje seznámili s probíhající přístavbou a modernizací odborných učeben. „Celkové náklady investice jsou přibližně 52,5 milionu korun, přičemž majoritní část nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Pardubický kraj se na akci podílí zhruba 13 miliony korun. Plánované dokončení se pak předpokládá v prosinci příštího roku,“ uvedl krajský radní a bývalý ředitel školy Bohumil Bernášek. „Škola nyní využívá čtyři objekty, výchovný proces se proto obtížně organizuje, žáci a učitelé musí přecházet i v průběhu vyučování. Proto bude nesporným přínosem, že se po přístavbě výuka technických předmětů soustředí do jedné budovy. Výrazná částka je také určena na nové vybavení školy. To vše by se mělo pozitivně projevit i na počtu žáků, kteří na tuto školu v budoucích letech nastoupí,“ dodal Bohumil Bernášek. Zástupci kraje hovořili se starostou také o snaze podporovat technické vzdělávání ve městě a širokém okolí a propojovat nejen střední školy, ale pracovat s dětmi již od základních škol.

Rozsáhlá investiční činnost byla v posledních letech patrná také na Střední škole zemědělské. „Krajské a evropské finance jsou v areálu školy vidět téměř na každém kroku. Počínaje zateplením budov z Operačního programu Životní prostředí, přes výstavbu zcela nového statku s moderní dojírnou pro skot za necelých 17 milionů korun, moderně vybavené laboratoře pro výuku odborných předmětů, až po veterinární centrum s vlastní mlékárnou za 10 milionů korun, která zvládne za den vyprodukovat až 200 litrů mléka,“ řekl Martin Netolický.

Nedostatek praktických lékařů

Stejně jako celou řadu dalších měst trápí Lanškroun nedostatek praktických, dětských a zubních lékařů. „Obdobný problém registrujeme i v dalších, především periferních oblastech našeho kraje. Snažíme se dlouhodobě na tento problém upozorňovat, aby i stát vnímal, že je nutné do území přilákat mladé lékaře. Město plánuje zahájit spolupráci s lékařskými fakultami a podpořit konkrétního studenta stipendiem, který by se v jeho rámci zavázal po dokončení školy nastoupit do města. Je to velmi zajímavá a následováníhodná myšlenka,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Kulturní dům Projekt kulturního domu spočívá ve stavebních úpravách a přístavbě Langerovy vily na ulici Nádražní v Lanškrouně. „Dlouhodobě jsem vnímal, že jedním z problémů města je nedostatečné zázemí pro kulturní akce včetně různých maturitních plesů, koncertů či divadelních představení. V současné době je stavba v pokročilém stádiu a dokončení se předpokládá na podzim letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že maximální kapacita objektu se pohybuje na hranici 600 lidí.

Kalibr Cup

Letošní již 18. ročník středoškolské soutěže Kalibr Cup se nesl ve znamení mytické gotiky. Kromě soutěžících z českých středních škol změřili své síly kadeřnice a kosmetičky ze Slovenska, Polska a Ukrajiny, konkrétně Zakarpatské oblasti, která je partnerským regionem Pardubického kraje. Kalibr Cup je soutěž v kosmetické a kadeřnické tvorbě, která se dělí do čtyř kategorií: Účesová tvorba, Make-up, Nail-art a Body-art.

