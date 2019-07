Pátrání po neznámém vlastníku zavedlo ÚZSVM až do Kanady

?O identifikaci tohoto vlastníka požádala obec, protože pozemek je komunikací a jsou v něm uloženy vodovod, veřejné osvětlení a elektrické vedení. V případě nutnosti oprav a žádosti o schválení stavebním úřadem nebylo možné doložit vyjádření vlastníka pozemku. Obec navíc plánuje na tomto pozemku vybudování kanalizace.



Pátrání po vlastníkovi pozemku začalo v pozemkových knihách a ve Státním okresním archivu pro Prahu-západ. Zaměstnanci ÚZSVM také získali důležité informace od praprasynovce pana F., který byl pravděpodobně až do znárodnění v roce 1948 majitelem známé kavárny v Praze. Jeho syn odcestoval v roce 1949 natrvalo do Kanady a otec po roce 1950 odjel za ním. Počátkem 60. let údajně obdržel kanadské státní občanství. Bylo zjištěno, že pan F. zemřel v Kanadě zřejmě v roce 1969. O pomoc bylo požádáno i Velvyslanectví České republiky v Ottawě. V Kanadě bohužel není centrální evidence obyvatel, přesto konzul požádal úřad zodpovědný za správu matričních záznamů provincie Quebec o výpis, kde měl pan F. poslední bydliště. Bohužel o jeho úmrtí nebyl nalezen žádný záznam.



Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosvědčit přesné datum úmrtí, nebylo možné podat k soudu žádost o projednání dědictví. Obec proto podala na základě doporučení ÚZSVM podnět k soudu o prohlášení pana F. za mrtvého. Soud vyhověl a prohlásil pana F. za mrtvého k datu 1. 1. 1970. Následně mohlo být zahájeno projednání dědictví. Na základě tehdy platného občanského zákoníku z roku 1964 připadl pozemek do vlastnictví České republiky tedy ÚZSVM. Ten jej převede bezúplatně na základě zákona o pozemních komunikacích do vlastnictví obce Měchenice a obci již tak nebude nic bránit v této ulici vybudovat kanalizaci.

autor: Tisková zpráva