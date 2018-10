Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů

Školy nemají informace, co a proč se bude měnit. Učitelé z praxe, kteří chtějí s revizí pomoci, nevědí, na koho se obrátit. Řada významných spolků sdružujících pedagogy nebyla oslovena, aby se do revize zapojili jejich zástupci.

Vedení Pedagogické komory obeslalo MŠMT i NÚV s dotazy k revizi, ale odpovědi byly neúplné. Proto jsme zaslali na obě instituce oficiální žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Ptáme se, jaké pracovní skupiny při NÚV vznikly, kdo se jich účastní, kterou organizaci zastupuje, kolik jednání již proběhlo, jak je revize financována a jaké je přesné zadání z MŠMT,“ uvedl Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ministerstvo školství si vyžádalo na zodpovězení dotazů delší čas. Národní ústav pro vzdělávání zatím zodpověděl pouze část první žádosti. Odpověď na hlavní dotaz ale odmítl. Pedagogická komora se proti tomuto rozhodnutí odvolala k MŠMT a je připravena domáhat se informací soudní cestou. Zatím jsme obdrželi pouze seznam pracovních skupin a jejich garantů z řad zaměstnanců NÚV. Z tohoto seznamu vyplývá, že neexistuje koncepční pracovní skupina, která by se zabývala celou revizí komplexně. Ustavily se jen dílčí týmy k jednotlivým vzdělávacím oborům. Při MŠMT vznikla Rada pro revize rámcových vzdělávacích programů, ale její složení je utajováno.

Odpověď z Národního ústavu pro vzdělávání na žádost Pedagogické komory (pracovní týmy a kontakty na jejich garanty)

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

Internetové stránky NÚV obsahují pouze novou verzi vzdělávacího oboru informatika, jejíž forma zpracování je nekompatibilní se stávajícími rámcovými vzdělávacími programy. Z tohoto důvodu bude nutné s jejím plošným zavedením vyčkat, dokud nebude dokončena revize všech ostatních vzdělávacích oblastí. Dále byly zveřejněny analýzy k odbornému a všeobecnému vzdělávání, infografiky a zpravodaje. Bohužel chybí informace, kdy byl který dokument publikován.

Zveřejněno bylo alespoň dotazníkové šetření mezi pedagogy, které skončilo už loni (20. září 2017). Výsledky toho šetření ale nebyly zohledněny v dalších pracích na revizi. NÚV například pokračuje ve stanovování tzv. závazných výsledků učení pro 3. a 7. ročník ZŠ, přestože to považovalo za vhodné jen 15 % respondentů.

Pedagogická komora uspořádala anketu mezi svými členy, z níž vyplývá, že většina respondentů již nechce znovu psát školní vzdělávací program a čtvrtina preferuje alespoň zestručnění kurikulárních dokumentů. Z nové ankety Pedagogické komory, která právě probíhá, vyplývá, že si většina respondentů přeje obnovení Přílohy RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením, kterou zrušila ministryně školství Kateřina Valachová. Většina rovněž chce, aby byl na druhém stupni další cizí jazyk nepovinný, jak to bylo před změnou RVP, která byla přijata ministrem Petrem Fialou.

„Nerozumím tomu, proč MŠMT i NÚV pracují v režimu „přísně tajné“ - nejde o armádní projekt, ale zásadní změnu kurikulárních dokumentů, která se týká tisíců škol, proto by měla být veřejná,“ upozorňuje Radek Sárközi, „pokud se nepodaří do revize zapojit učitele z praxe, hrozí, že připravené změny nepřijmou za své a že jejich realizace bude jen formální.“

Pedagogická komora se již do revize RVP částečně zapojila. Radek Sárközi se účastnil setkání organizací, kde byly představeny chystané změny. Zástupci Pedagogické komory pracují v týmu pro matematiku. „Jakmile jsme získali kontakty na garanty jednotlivých pracovních skupin, oficiálně jsme je oslovili, že chceme delegovat zástupce Pedagogické komory, na odpovědi čekáme,“ sdělil Radek Sárközi, „myslím si, že by NÚV měl aktivně oslovit všechny spolky učitelů, aby vyslaly do týmů své zástupce, například Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Asociaci výchovných poradců, Montessori ČR, Asociaci ředitelů gymnázií apod. – většina aprobací má vlastní organizaci a jejich představitelé určitě rádi s revizí pomohou, aby byla co nejkvalitnější.“

Pedagogická komora požaduje, aby byla revize rámcových vzdělávacích programů transparentní.

Nezávisle na Pedagogické komoře interpeloval poslanec Lukáš Bartoň v podobné záležitosti ministra školství Roberta Plagu: „Máte v úmyslu nechat proces revizí RVP běžet v černé skříňce jako dosud, nebo dáte veřejnosti možnost do procesu vstoupit? Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali? Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu?” Poslanec Lukáš Bartoň rovněž upozornil, že ani za 14 let nemáme hlavní koncepční kurikulární dokument Národní program vzdělávání, jehož vznik požaduje školský zákon. Premiér Andrej Babiš v odpovědi na jeho interpelaci přislíbil vytvoření tohoto dokumentu do konce roku 2019.

Pedagogická komora, z. s.

Anketa Pedagogické komory

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...

zestručnění RVP a ŠVP. (26,1 % respondentů)

takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)

Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat. (6,3 % respondentů)

Dotazníkové šetření NÚV

