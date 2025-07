Ministr Válek: Pohotovost zajistí zdravotní pojišťovny

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, drahé kolegyně a kolegové,

dovolte mi ve stručnosti představit návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách a některé související zákony. Jedná se o komplexní novelu zákona o zdravotních službách, jejíž cílem je zejména vyřešit některé aplikační problémy stávající právní úpravy. Jde v první řadě o problematiku pohotovostních služeb. Velmi důležitou problematiku pohotovostních služeb, kdy po dohodě s asociací hejtmanů, minulou i stávající, protože v průběhu tohoto volebního období byly volby do krajů, došlo k jasné dohodě, kdy odpovědnost za organizaci a zajištění pohotovostních služeb je přesouvána z krajů na zdravotní pojišťovny. Které mají více kompetencí k zajištění náležité dostupnosti zdravotních služeb. My jsme toto současně provázali s dotačním titulem pro urgentní příjmy, kdy u každého urgentního příjmu bude muset být pohotovostní služba.

A tím jsme vytvořili vlastně tu páteřní síť urgentních příjmů a pohotovostních služeb, kterých bude v České republice, tedy těch kombinovaných, s triážní sestrou, nejméně 87.

Druhý bod se týká posílení práva pacientů. To se týká řady věcí v tomto zákoně. Informování pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb považuji za velmi důležité, stejně tak zakotvení nemocničních ombudsmanů, dále jde o posílení práv pacientů vykazujících znaky domácího nebo sexuálního násilí a pacientů, jež jsou osobami omezenými na svobodě.

Dále se nově zavádí úprava center komplexní péče o děti, považuji ta centra opravdu za velmi důležitá, která jsou zaměřená na poskytování komplexních zdravotních služeb dětem s dlouhodobým zdravotním problémem. Ta problematika nebyla řešena systémově, my ji v tomto zákoně systémově řešíme.

Cílem komplexní novely zákona o zdravotních službách je rovněž institucionálně ukotvit duchovní péči. Duchovní péče se děje ve zdravotnických zařízeních, ale nebyla legislativně ukotvena. My ji teď ukotvujeme ve zdravotnických zařízeních, stejně jako ukotvujeme dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, které funguje, probíhá. Odměňujeme dobrovolníky. Ale nebyli legislativně ukotvení.

Návrh dále krom jiného obsahuje změnu lázeňského zákona, kdy dochází k zakotvení klimatického monitoringu v místech poskytování lázeňské péče, a tím související možnosti využívání klimatických podmínek léčení. Zjednodušeně definujeme podmínky, za kterých se mohou stát lázně klimatickými lázněmi, kde léčba tedy klimatem může být realizována. Myslím, že jeden z krajů ví velmi přesně, o čem mluvím.

Návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů následně upraven a doplněn, zejména došlo k upřesnění pohotovostních služeb, tedy úpravě, že lékařskou pohotovostní službu pro dospělé budou zajišťovat poskytovatelé lůžkové péče s urgentním příjmem a pro děti poskytovatelé akutní lůžkové pediatrické péče, kromě jiných, kromě těch, kteří mohou, tak i tito. Novela zákona o specifických zdravotnických službách, kdy dochází k úpravě posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu, kdy jsme mimo jiné upustili od povinného každoročního posuzování zdravotní způsobilosti – ne pro výkonnostní a vrcholové sportovce, tam to zůstává, ale pro ty, kteří nesportují, řekněme, profesionálně.

Dále došlo k novelizaci úpravy ochranného léčení lékařského ozáření. To je věc, která se mě jako odborníka velmi osobně dotýká. My jsme narovnali některé věci, které nebyly v české legislativě dobře definovány, a zpružnili jsme tak, zrychlili pracovně lékařské služby i v této oblasti.

Doplnění regulace hlášení o práci s azbestem je zase technická záležitost, kdy dochází k implementaci příslušné unijní směrnice, a zvyšuje se tak míra ochrany zaměstnanců, kteří pracují s azbestem.

Návrh zákona byl projednán senátním výborem pro zdravotnictví, který doporučil vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s dvěma pozměňovacími návrhy. První se týká změny definice farmaceutické péče a druhý doplnění seznamu specializačních oborů vzdělávání lékařů v zákoně č. 95/2004 Sb. o úrazovou chirurgií.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, já vás žádám, prosím, abyste tyto pozměňovací návrhy nepodpořili a naopak schválili návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Pokusím se vysvětlit ten důvod.

Co se týče úpravy definice farmaceutické péče, tato další úprava skutečně potřebná není. Výklad tohoto ustanovení je dostatečný, není zde důvod pro přijetí takového pozměňovacího návrhu. Ve srovnání s předchozím stavem se nic v této péči nemění, ani její rozsah, ani kompetence.

Co se týče doplnění úrazové chirurgie do specializačních oborů, vzdělávání, ano, v zákoně 95 by bylo vhodné, aby byly provedeny nějaké změny. Jak jsem avizoval i na zdravotním výboru, ministerstvo zdravotnictví, tak, aby to bylo odstíněné od, řekněme, politických vlivů, protože vy, co jste lékaři, mně asi kýváním potvrdíte, že jestli existuje nějaký zákon, který je katastrofální, je to zákon 95. Pokud se otevře ve sněmovně, paralyzuje to fungování sněmovny na řadu měsíců, aby to později paralyzovalo fungování Senátu.

Já tento zákon nechal připravovat opravdu týmy odborníků z ústavu pro další vzdělávání lékařů s IPVZ a dalšími odborníky. Ve chvíli, kdy bude hotový, a měl by být hotový do konce tohoto roku, ten zákon bude připraven k předložení. Já si dovedu představit, že bude ten zákon předložený Senátem, tím se výrazně zjednoduší celý ten proces. To je ten zákon, kde by podobné věci, jako například, pokud na to bude odborná shoda, změna vzdělávání v úrazové chirurgii měla být, protože toto je věc, která se týká zákona 95.

Mě mrzí, že projednávání návrhu zákona trvalo ve sněmovně tak dlouho, jak trvalo. Vím, že tuto úpravu by bylo možné v pětadevadesátce udělat, ale pětadevadesátka nebyla v tomto volebním období otevřena z důvodů, o kterých jsem mluvil. Opravdu jsme nachystali komplexní změnu, udělali jsme ji apoliticky, a tam některé tyto věci budeme reflektovat. V tomto zákoně ale opravdu tento pozměňovací návrh nemá co dělat. Je to návrh, který se týká zákona 95, o vzdělávání lékařů.

Ještě jednou vás tedy, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, poprosím, abyste podpořili tento zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. A případné pozměňovací návrhy aby byly součástí řádných zákonů, kterých se týkají.

Děkuji.