Petr Vrzáň: Krádež, zpronevěra a vydírání! Trestnímu oznámení čelí poslanec Zdeněk Podal (SPD) i jeho milenka a asistentka Andrea Pajgerová

Petr Vrzáň pro Podala pracoval jako asistent od října 2017 až do konce roku 2018. Během této doby byl dokonce vydírán a milencům musel každý měsíc odvádět „desátky“.

„Podal nezná obsah slova demokracie. Vždy jen vydával rozkazy. Jako nový poslanec si navíc ke svému vysokému platu řekl o částku ve výši 5.000 Kč měsíčně, kterou jsem mu musel věnovat v hotovosti. Vysvětlením mi bylo, že nemá „kapesné“. Bylo mi jasné, že nemám-li být vyhozen, musím mu tyto peníze ze své mzdy odevzdávat,“ říká Vrzáň a dodává, že častou Podalovou výhružkou bylo rčení „mě nasere každej jenom jednou“.

Podal, který tak v roce 2017 obdržel od Vrzáně 10.000 Kč, v následujícím roce najal jako druhou asistentku Andreu Pajgerovou. Také pro ni požadoval pravidelné „desátky“. Tentokrát už však ve výši 7000 Kč měsíčně. Celkem tak Petr Vrzáň milencům měsíčně přilepšoval částkou ve výši 12.000 Kč. Do října 2018 díky tomu Podal obdržel od Vrzáně 50.000 Kč a Pajgerová 49.000 Kč!

V říjnu 2018 se Podal rozhodl zbavit svého asistenta Vrzáně a ponechat si pouze Pajgerovou. „Ve výpovědní lhůtě jsem již nemínil odevzdávat požadované prostředky, a tak Podal slevil a řekl si už „jen“ o 10.000 Kč pro Pajgerovou, která podle něj nemá na nájem svého nového bytu v Praze. Podmínil si proto proplacení mé listopadové asistentské faktury ve výši 44.000 Kč odevzdáním částky ve výši 10.000 Kč pro Pajgerovou. Z existenčních důvodů jsem pod tlakem souhlasil. Prosincovou fakturu jsem již však nepředložil a nemínil jsem se podílet na dalším vydírání Podalem a Pajgerovou“.

Protože Podal chtěl předejít tomu, aby se o některých těchto skutečnostech dozvěděli členové Královéhradecké SPD a zejména nechtěl čelit kritice za svůj fatální podíl na neúspěchu v komunálních volbách, požádal předsednictvo SPD o zrušení celého kraje s počtem 80 členů. Rozhodl se jít „přes mrtvoly“ a dosadit svou milenku Pajgerovou za předsedkyni kraje. Mnozí členové ale chtěli o komunálních volbách diskutovat a někteří chtěli i kandidovat do vedení kraje. Proto jim Podal s Pajgerovou znemožnili přístup na konferenci tím, že jim nechali zcela bezdůvodně zrušit členství.

Jde o 14 slušných a pracovitých lidí, kteří usilovali o demokratický průběh konference, ale byli umlčeni někým, kdo nemá v politice vůbec co dělat. „V zájmu satisfakce těchto 14 „popravených“ členů, a také v zájmu očištění svého jména, jsem se nakonec rozhodl řešit podáním to, co mělo být vypořádáno interně. Podal totiž uspořádal proti mé osobě nepodloženou pomlouvačnou kampaň, která mé jméno nevratně poškodila,“ uzavírá Vrzáň.

autor: Tisková zpráva