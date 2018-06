Plavba za odměnu s Povodím Moravy

11.06.2018 17:45

Dětský den plný zábavy a her v Uherském Hradišti na téma 80 let Baťova kanálu. Vezmi s sebou rodiče, babičku, kamarády a zúčastni se řady soutěží, her, kvízů a atrakcí. Připraveny jsou také další odměny a mnoho dalšího.