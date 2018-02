Policie ČR: Další kontingenty odjely do Makedonie a Srbska

Dnes v dopoledních hodinách se na půdě policejní akademie konal slavnostní ceremoniál k odjezdu šestnáctého kontingentu do Makedonie a osmého do Srbska. Ceremoniál se uskutečnil za přítomnosti náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Ing. Jiřího Nováčka, policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého, zástupkyně srbského velvyslanectví Mileny Mitić a vedoucí zastupitelského úřadu Makedonie Elionory Stankovikj.

V letošním druhém kontingentu do Makedonie odjelo celkem 40 policistů, a do Srbska 15 policistů. V rámci bilaterální spolupráce budou policisté působit v oblasti měst Gevgelija a Negotin. Celkem jsme od roku 2015 do roku 2017 vyslali 804 policistů.

Policisté budou provádět především preventivní činnost, která spočívá v kontrolách osob, vozidel a dohledu nad veřejným pořádkem. K výkonu služby budou využívat ruční a vozidlové termovize a nová speciální terénní vozidla zn. Land Rover.

Oba kontingenty se vrátí do České republiky za šest týdnů.

autor: Tisková zpráva