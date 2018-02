Policie ČR: Operace TRIAGE

Na podzim roku 2014 požádali britští policisté (Devon and Cornwall Police) kriminalisty tehdejšího ÚOOZ o spolupráci při rozkrývání případu, který se týkal tzv. „moderního otroctví“. Toho se podle jejich závěrů dopustila pětice českých občanů (2 muži a 3 ženy) v hrabství Devon. Pachatelé lákali své krajany ze slabších sociálních vrstev na práci v Anglii s příslibem dobrého výdělku. Obviněné osoby jim následně zajistily letenky z ČR do anglického Bristolu, přepravily je do města Plymouth a vyřídily formality potřebné k vykonávání práce. Za tu však oběti dostávaly jen zlomek původně smluvené částky a navíc musely pod pohrůžkami násilí, či za použití samotného fyzického násilí vykonávat různé služby v bydlištích pachatelů, či byly nuceny krást.

Jakmile britští policisté na podzim roku 2014 pětici osob zadrželi, kriminalisté ÚOOZ na základě tzv. „právní pomoci“ zajišťovali kontaktování některých poškozených (kteří se mezitím vrátili do ČR), prováděli výslechy osob, různé prověrky a jiné úkony trestního řízení. Královským soudem v Plymouthu byli pachatelé odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody (dohromady na 20 let). Příbuzné obviněných (4 ženy) měly dokonce donutit jednoho z poškozených odvolat svoji původní výpověď, za což byly následně týmž soudem odsouzeny k trestům odnětí svobody od 2 do 8 let.

Odkaz na článek s vyjádřením britské premiérky - ZDE.

autor: Tisková zpráva