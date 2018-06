Policie ČR: Celoevropská kampaň #SayNo! na Zlín Film Festivalu

07.06.2018 21:26

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) se zapojila do celoevropské preventivní kampaně s názvem #Say No!. Ta je zaměřena na zvyšování povědomí o hrozbách online sexuálního nátlaku a vydírání dětí. Tuto kampaň zástupci NCOZ představili minulý týden na 58. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.