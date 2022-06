Policie ČR: Evropský den proti vloupání 2022 – nenechte se překvapit

reklama

Již čtvrtým rokem si připomínáme důležitost zabezpečení obydlí v rámci Evropského dne proti vloupání, který letos připadne na 15. června. Celou Evropou rezonují dva slogany, které v rámci preventivní kampaně vznikly: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí.“ a „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra.“. K této příležitosti bude po celé republice v červnu a začátkem července probíhat osvětová činnost na téma zabezpečení obydlí, a to v podobě preventivních akcí, přednášek nebo kontrol rekreačních oblastí.

Minulé případy ukazují, že nejčastější cestou pachatele při vloupání do obydlí jsou vstupní dveře, balkonové dveře nebo okna, které nejsou často majiteli řádně zabezpečeny. Pachatelé navíc postupují velmi rychle. Překonání běžných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních neuzamčených dveří se čas pohybuje kolem 15 sekund. Přes mikro ventilaci oken se pachatel do bytu či domu dostane přibližně za jednu minutu.

„To nejmenší, co pro ochranu našeho obydlí můžeme udělat, je vždy před odchodem zavřít všechna okna, i ta co jsou otevřená na ventilaci či mikro ventilaci, a zamknout vstupní dveře, nejlépe na dva západy. Zdrží nás to jen pár vteřin, ale efektivita zabezpečení se tím značně zvýší.“ radí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. „Stejně jako například poutání ve vozidle nebo nošení cyklistické přilby, zabezpečení obydlí zamykáním je návyk, který je třeba si osvojit a zautomatizovat.“ doplňuje vedoucí oddělení prevence.

„Ačkoliv jsou statistické výstupy nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě, rok od roku příznivější, stále se jedná o jednu z nejčastějších trestných činností. Kampaň periodicky připomíná, že by se na zabezpečení obydlí nemělo zapomínat a nesmíme ho podcenit. Techniky pachatelů se neustále vyvíjí a využívají jakékoliv příležitosti, kdy zrovna nejste doma, a to můžete být zrovna na dovolené, na nákupu nebo jen jdete vynést odpadky. Nejefektivnější zabezpečení je takové, kde kombinujeme technická opatření s bezpečným chováním a zvyky.“ poznamenává JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

O zabezpečení vašeho bytu či domu byste měli přemýšlet ideálně už při jeho výstavbě. V opačném případě doporučujeme se obrátit na odborníky, kteří s vámi v rámci konzultace proberou vhodný systém bezpečnostních prvků přímo na míru. Většinou se kombinují prvky mechanického zabezpečení, jako jsou bezpečnostní dveře a zámek, s těmi elektronickými, kam řadíme alarmy, kamery, detektory, které vás mohou upozorňovat na rizika přes mobilní telefon. Při výběru firmy dbejte na to, aby disponovala patřičnými oprávněními. Pokud se rozhodnete nakoupit bezpečnostní prvky bez odborné pomoci, vybírejte certifikované výrobky.

Doporučujeme, abyste udržovali kolem domu pořádek, zahradní náčiní uklízeli a snažili se celý prostor zpřehlednit. Ačkoliv si každý ceníme soukromí, není vhodné mít dům a jeho venkovní prostory zakryté stromy a neupravenou zelení. Používejte také osvětlení, ideální jsou ta na pohybová čidla. Nezapomínejte ani na své cennosti, které doma máte. Raději o nich nikomu neříkejte, bezpečně je uložte do trezoru nebo přímo do banky. Pro případ, že by vám je někdo odcizil, je dobré si předem sepsat seznam cenností, pořídit jejich fotografie a zaznamenat si sériová čísla. Ačkoliv se to nemusí zdát, velmi důležité je i mít dobré vztahy se sousedy a všímat si cizích osob v okolí vašeho bydliště.Domu si pouštějte pouze své známé nebo důvěryhodné osoby.

V letošním roce opětovně připomínáme pár základních pravidel, které je třeba mít na paměti kdykoliv odcházíte nebo odjíždíte z domova.

Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova. Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny. Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí. Nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá. Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Další informace k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je zdarma ke stažení, nebo na webových stránkách projektu.

