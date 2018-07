Policie ČR: Naši policisté jsou vicemistři Evropy ve fotbale

V Praze se konalo 17. policejní mistrovství Evropy ve fotbale mužů. Mistrovství v Praze již podruhé za sebou pořádala Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s., (UNITOP ČR) z pověření Evropské policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra. Do finálového turnaje postoupilo osm nejlepších evropských policejních reprezentačních výběrů, které uspěly ve dvou kolech kvalifikace. Tým Policie ČR postoupil přímo, což je výsadou pořadatelské země. Ve skupině A jsme soupeřili s týmy Bulharska, Slovenska a Irska. Týmy Německa, Finska, Holandska a Velké Británie tvořily skupinu B.

O postupu do semifinále rozhodla remíza s Irskem

Do prvního zápasu v základní skupině proti Bulharsku nastupovali naši policisté s mírnou nervozitou. Přesto se již ve čtvrté minutě utkání ujali vedení brankou Martina Schlehra. Záhy na 2:0 zvýšil skóre Vojtěch Šustr. „Byl to náš první zápas na mistrovství, neznali jsme hru soupeře, nechtěli jsme nic podcenit. Výsledek úvodního zápasu je hodně důležitý,“ uvedl trenér Jan Švácha. Ve druhém poločase se role obrátily a aktivity se ujal bulharský výběr. Dokonce snížil na 1:2, ale třetí gól Ondřeje Průchy v 81. minutě definitivně pojistil vítězství českého týmu na 3:1. Druhým našim soupeřem bylo družstvo Slovenska. Poměrně vyrovnané utkání skončilo remízou 0:0, ani jeden z celků neproměnil řadu gólových šancí.

Rozhodující pro konečné pořadí v základní skupině A a postup do semifinále byl výsledek posledního zápasu s kádrem Irska. Vzájemný duel skončil remízou 0:0. „Věděli jsme, že potřebujeme uhrát bod, což se nám díky remíze povedlo. Hráli jsme dobře technicky a zodpovědně,“ zhodnotil druhý z trenérů Vladimír Kout, který se specializuje na trénink brankářů. Prvním cílem našeho mančaftu bylo vyhrát skupinu. „To se nám úplně nepodařilo, skončili jsme druzí. Očekávalo se, že skupinu B vyhraje Německo, ale po protestu Finska došlo k přepočítání bodů a z prvního místa tak postoupil tým Holandska, který byl naším semifinálovým soupeřem,“ uvedl levý záložník a dlouholetý člen policejní reprezentace Ondřej Průcha.

Výhra nad Holandskem nám otevřela cestu do finále

Do sobotních semifinálových bojů postoupily týmy Irska a České republiky ze skupiny A a Holandska a Německa ze skupiny B. Německo poměrně hladce porazilo Irsko 2:1 a stalo se prvním finalistou mistrovství. Naše reprezentace nastoupila do klíčového zápasu s Holandskem na stadionu Evžena Rošického v sobotu v 10.00 hodin. „Utkání se od začátku vyvíjelo v náš prospěch, byli jsme aktivnější, lépe jsme bránili. Po gólu Ondřeje Průchy zvýšili náskok Jan Urban a Martin Hron. Sice jsme jednu branku inkasovali, ale ke konci druhého poločasu vstřelil čtvrtý gól Martin Hron a tím bylo definitivně jasno,“ vylíčil člen realizačního týmu Václav Kuthan. „Dali jsme do zápasu vše, věděli jsme, že máme finále na dosah a té myšlenky jsme se nechtěli vzdát,“ uvedl kapitán týmu, stoper Martin Švec. Reprezentace Policie ČR se tak výhrou nad Holandskem 4:1 poprvé v historii policejního fotbalu probojovala do finále Evropského šampionátu.

Němci obhájili titul z roku 2014

Finálový zápas našeho týmu s Německem byl divácky velice atraktivní, nicméně nevyšel podle našich představ. Podlehli jsme 0:4 a Němci se zaslouženě stali mistry Evropy 2018. „Měli lepší fyzickou kondici, nedělali zbytečné chyby, hráli trpělivě a čekali na první šanci,“ zhodnotil výkon soupeře trenér Švácha. Zklamání z finálové prohry neskrýval také náš nejstarší reprezentant, zkušený stoper Lubomír Pinkava. „Cítili jsme, že jsme kousek od zisku zlaté medaile. Bezprostředně po zápase to bylo velké zklamání, ale záhy se dostavila radost ze stříbra,“ uvedl se smíchem fotbalista Pinkava. „Být druhým nejlepším policejním týmem v Evropě je pěkný výsledek. Byli jsme skvělý mančaft, sehraní, v týmu panovala dobrá nálada. To vše nám pomohlo dojít společně až do finále. Děkujeme realizačnímu týmu a všem, kteří se podíleli na naší přípravě na zápasy, zajištění našeho zázemí, ale i celého mistrovství, které bylo skvěle zorganizované,“ uzavřel kapitán týmu Martin Švec.

Slavnostní předání medailí proběhlo po finálovém zápase přímo na stadionu Evžena Rošického za účasti představitelů UNITOP ČR, USPE a dalších významných hostů. Titul nejlepšího brankáře získal náš Jakub Andrejko, nejlepším střelcem byl vyhlášen policista z Irska a nejužitečnějším hráčem fotbalista z Holandska.

Pořadí družstev:

Německo Česká republika Irsko Nizozemí Bulharsko Finsko Velká Británie Slovensko

