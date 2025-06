Policie ČR: Nebudujte svému dítěti digitální stopu

Cílem pokračování projektu je upozornit na rizika sdílení fotografií, videí a dalších informací o dětech na internetu. Rodiče často, ač s dobrým úmyslem, vytvářejí digitální stopu svého dítěte, která může ovlivnit jeho soukromí a bezpečí v budoucnu.

Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR, říká: „Vaše dítě se vás možná jednou zeptá, proč jste sdíleli něco, co mělo zůstat jen v rodině a co mu později ublížilo mezi vrstevníky. Jako rodiče to často myslíme dobře, ale i nevinný příspěvek může mít nečekané následky. Mysleme na to dřív, než něco zveřejníme. Každá fotka či video může ovlivnit dětské sebevědomí, vztahy i pocit bezpečí. Ochrana digitální identity dítěte je součástí jeho práva na soukromí a zodpovědnost za ni nesou především rodiče.“

Reálné příběhy

S dobrým úmyslem dávala fotky na internet i maminka dnes 14 leté Natálie. Sdílela momentky z dětství své dcery na svém profilu. Fotografie z dovolené, z domácího prostředí i chvíle, kdy byla Natálie nemocná. Obrázky měly potěšit hlavně babičku. Tehdy nikoho nenapadlo, že by se k nim mohl jednou dostat někdo cizí. Jenže stačilo, aby jeden ze spolužáků starý profil objevil. Následovalo posmívání, šikana a šíření intimních snímků ve třídě. Natálie přestala chodit do školy a dlouho se bála vrátit mezi děti. I když maminka profil později smazala, digitální stopy zůstaly a s nimi i strach, co dalšího se může objevit.

Dalším případem je veřejně přístupný profil rodičů, kteří s pečlivostí dokumentovali celé dětství své dcery. Od prvního koupání, dovolené u moře, průběh nemocí až po video z jejího prvního gymnastického vystoupení. Alba byla detailně označená jménem a daty, a vše bylo volně dohledatelné. „Dnes je dívka dospělá a má svůj vlastní život, ale její dětská minulost zůstává trvale vystavená online. To, co tehdy mělo potěšit rodinu, může být dnes pro ni zdrojem studu či rizika zneužití,“ upozorňuje organizace STOPonline.cz.

Na nevhodný či nezákonný obsah na internetu může narazit každý z nás. Právě proto existuje služba STOPonline.cz, která slouží k jeho anonymnímu nahlášení. Jejím cílem je chránit děti a mladistvé před obsahem, který může být škodlivý nebo nevhodný, a napomáhat s rychlým odstraněním materiálů zveřejněných bez souhlasu osob, kterých se týkají.

Statistiky

Počet trestných činů v kyberprostoru v roce 2024 klesl zhruba o pět procent na 18.495 případů. “I přes celkový pokles ale vzrostl počet případů zneužití tzv. digitální stopy. Za minulý rok 2024 bylo odhaleno 350 případů fotografií nahých dětí umístěných na internet,” uvedl Martin Kožíšek z Akademie CZ.NIC.

Závěrem

Projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z oblasti kyberbezpečnosti z Safer Internet Centra, CZ.NIC a Ministerstva vnitra. Ve spolupráci s partnery bude Policie ČR i nadále posilovat osvětu a pomáhat rodičům lépe porozumět rizikům, která s sebou nese sdílení informací v online prostředí.

Policie České republiky v rámci projektu Nebudujte svému dítěti digitální stopu 2 apeluje na rodiče, aby se k digitálnímu soukromí svých dětí stavěli zodpovědně a obezřetně.

Děti jsou v online prostředí obzvlášť zranitelné. Dopřejme jim dětství, které nebude poznamenané unáhleným sdílením. Chraňme jejich soukromí dřív, než ho může někdo zneužít.