Povodí Moravy odstraní sedimenty z nádrží Bojkovice a Ludkovice

„V současné době máme zpracovanou studii, v rámci které jsme zaměřili množství sedimentů ve vodních dílech Bojkovice a Ludkovice. Celkově se jedná asi o 140 000 m³ sedimentů, které mají negativní vliv na kvalitu vody a současně snižují zásobní prostor v obou nádržích. Protože se jedná o vodárenské vodní nádrže, je pro nás, obzvlášť nyní v období klimatické změny, kvalita vody a její množství zcela zásadní,“ popisuje důvody, proč je potřeba nádrže vyčistit generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Provedené rozbory dokazují, že sedimenty z obou vodních děl splňují legislativní podmínky pro uložení sedimentů z nádrží formou terénní úpravy nebo pro uložení na zemědělský půdní fond. Aby mohly být obě nádrže vyčištěné, hledá v okolí nádrží Povodí Moravy, s. p. pozemky, na kterých by bylo možné materiál uložit a využít. „Jakmile se nám podaří pozemky pro uložení sedimentu najít a zajistit všechna potřebná povolení, zpracujeme projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Investiční náklady u obou akcí se budou pohybovat v řádu desítek milionů korun,“ popisuje Gargulák. V případě rychlého nalezení vhodných pozemků pro uložení materiálu by projektová dokumentace mohla být zpracována do konce roku 2019.

Společně s odstraněním sedimentů plánuje Povodí Moravy, s. p. uskutečnit opatření, která zamezí opětovnému zanášení nádrží. Dosáhnout by toho správce toku chtěl vybudováním sedimentační přednádrže a opevněním břehů. Samotné práce by tak mohly začít na podzim 2020 a trvat přibližně jeden rok.

autor: Tisková zpráva