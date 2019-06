Povodí Odry: Zahájili jsme provoz nového informačního centra na Šancích

Vše je doplněno krátkými filmy, vizualizacemi, animací a obrázky. Otevřeno bude v letní sezónu (vždy od čtvrtka, který bude přednostně vyhrazen pro plánované exkurze) do neděle a to od 10:00 do 16:00. Po celou otevírací dobu budou v informačním centru vodohospodářští odborníci připraveni odpovídat na nejrůznější dotazy.

„V rámci rekonstrukce vodního díla Šance musela být nově vystavěna provozní budova, ve které vznikl prostor pro informační centrum beskydské části povodí Odry. V budoucnu bychom chtěli podobné centrum vybudovat u přehrady Nové Heřminovy a to pro jesenickou stranu povodí Odry“, informoval Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry a dodal: „ Vzhledem k tomu, že se jedná o první takový počin, budeme letošní provoz informačního centra testovat, poté vyhodnotíme a bude naší snahou nastavit nejvhodnější režim“.

Psali jsme: Povodí Odry: Opět se potvrdila potřebnost přehradních nádrží Ministerstvo zemědělství: Povodí Odry a Ohře mají nové generální ředitele Povodí Odry: Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let Povodí Odry: Přehrady přivítaly rekordních 12 tisíc návštěvníků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva