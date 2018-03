Pozor na krátkodobé půjčky. Můžete se dostat do dluhové pasti

Obvykle to bývá v řádu několik dnů až týdnů. Pokud si půjčíte například částku do 5.000 Kč, musíte ji vrátit do jednoho měsíce.

Na první pohled vypadají tyto úvěrové produkty velice zajímavě. Pokud zrovna nevycházíte v daném měsíci s penězi a máte našponovaný rodinný rozpočet nebo se objevily nečekané platby, stačí využít krátkodobou půjčku. Jenže i ty nesou jistá rizika.

Nevyrážejte klín klínem…

Název tohoto podtitulku je celkem výstižný. Krátkodobé půjčky by měly sloužit primárně k vyřešení dané finanční situace. Teprve až celou sumu v požadovaném termínu splatíte, přemýšlejte, zda v případě potřeby využijete tuto možnost znovu.

Rozhodně se vyvarujte scénářům, kdy pro uhrazení jednoho finančního závazku upotřebíte další. Tímto způsobem můžete spustit doslova nezastavitelný vlak, na jehož konci jsou obvykle velké dluhy a v nejhorším případě až exekuce.

Krátkodobá půjčka je velice praktickým nástrojem. Při jejím nesprávném použití však může představovat nežádoucí hrozbu.

Vybírejte jen z prověřených poskytovatelů

Jestliže chcete být při užívání krátkodobých úvěrů co nejobezřetnější, držte se nejenom výše uvedeného pravidla, ale pozor si dejte také při volbě té správné společnosti. Malá půjčka vám má být pomocnou rukou, nikoliv nástrojem k finanční sebedestrukci. Proto se zaměřujte jen na prověřené úvěrové produkty, se kterými se pojí několik základních vlastností.

Přehledné smluvní podmínky

Nižší úrokové sazby

Možnost odkladu splátek v okamžiku, kdy nezvládáte splácet své dluhy

Dluhové pasti jsou dnes poměrně žhavým tématem, takže buďte při využívání krátkodobých půjček co nejvíce obezřetní a v žádném případě k nim nepřistupujte jako k nástroji pro vymanění se z dluhové pasti. Takový model povětšinou nefunguje.

