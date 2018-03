Premiér Andrej Babiš a členové vlády navštíví Středočeský kraj

Ve středu 28. března navštíví vláda Andreje Babiše Středočeský kraj. Po Zlínském a Libereckém kraji bude třetím regionem České republiky, do kterého kabinet přijede jednat o aktuálních problémech kraje.

Hned na začátku cesty bude vláda jednat s Radou Středočeského kraje. Následně se ministři a ministryně v Kladně seznámí s rekonstrukcí Třinecké ulice, rozšířením železniční trati Praha-Kladno i plánem na obchvat. Přímo na železniční zastávce Velká Bučina budou poté jednat o nedostatečné přepravní kapacitě příměstských tratí, špatném stavu tratí i snaze o integraci do systému MHD. Na zámku Mělník se pak členové vlády setkají se starosty obcí a měst Středočeského kraje.

V rámci programu zavítají členové vlády i do elektrárny Mělník v Horních Počaplech. Elektrárna patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v kraji. Do roku 2024 by v jejím areálu měla vzniknout ještě spalovna, u které nyní probíhá proces EIA.

Na přerovském zámku budou poté ministři a ministryně jednat o rozvoji turismu v kraji, včetně dalšího možného převodu zámku na kraj a koncepce společné expozice se skanzenem.

Součástí návštěvy kraje bude také zastávka na Základní a Praktické škole v Českém Brodě. Školy ve městě se kvůli velkému počtu žáků potýkají s nedostatečnými kapacitami školních stravovacích zařízení. Dalším bodem budou Úvaly u Prahy a prohlídka plánů Vestecké spojky a obchvatu Jesenice, což jsou stavby související s dálnicí D3. Návštěvu kraje zakončí zastávka ve skanzenu Kouřim.

Na návštěvu Středočeského kraje zavítá první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastní také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr dopravy ministr zdravotnictví, ministryně práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr kultury mají v rámci cesty po kraji částečně separátní program. Pro detailnější informace o jejich programech se prosím obraťte na tisková oddělení jednotlivých ministerstev.

Více o cestách do krajů naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva