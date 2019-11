ŘSD: Veřejné diskuze k obchvatu České Lípy se zúčastnila stovka lidí

Stávající silnice I/9 patří k významným silničním tahům v severní části České republiky. Vytváří spojnici mezi aglomeracemi Praha – Neratovice – Mělník – Česká Lípa – Nový Bor – Rumburk a převádí tranzitní dopravu jedoucí dále směrem do Německa. V současném stavu je veškerá doprava na silnici I/9 v České Lípě vedena průtahem ve středu města. Navržený západní obchvat je jediným řešením, jak vymístit tranzit z města.

Veřejné prezentace aktuálního stavu přípravy a popisu samotného projektu se vedle zástupců liberecké Správy ŘSD a starostky České Lípy zúčastnili také projektanti obou úseků, které vytvoří obchvat města od napojení v Sosnové po Nový Bor. „Jsem moc ráda, že jsme se s Ředitelstvím silnic a dálnic domluvili na této akci. Iniciativa investorské organizace je pro mě znamením, že příprava obchvatu je na pořadu dne. Vzájemná spolupráce a informovanost je správným krokem. Zároveň mě těší zájem veřejnosti, což dokládá i dnešní vysoká účast,“ zahájila veřejné setkání starostka České Lípy Jitka Volfová. Do kulturního domu Krystal dorazila necelá stovka občanů města a obcí dotčených stavbou.

Stavba západního obchvatu České Lípy je ve stavu přípravy územních řízení. Se zahájením ŘSD počítá v roce 2022 u stavby I/9 Dubice – Dolní Libchava, respektive v roce 2024 u navazující stavby Dolní Libchava – Nový Bor. „Rozumím tomu, že se vám může zdát příprava stavby zdlouhavá. My nejsme ti, kteří by přípravu prodlužovali. Musíme se však ve všech stupních přípravy vypořádat s požadavky a stanovisky všech dotčených institucí. Zmíněné termíny považujeme za reálné a počítáme s nimi,“ vysvětlil ve stručnosti úkony v přípravě staveb ředitel Správy Liberec Jan Wohlmuth. Dostavba obchvatu České Lípy zároveň patří mezi prioritní stavby Ministerstva dopravy, které finanční prostředky na přípravu projektu i realizaci garantovalo. Z celého obchvatu je zatím dokončena pouze malá část, a to most a silnice od autodromu v Sosnové směrem do Dubice.

Komplexní informace o navržených trasách a stavebních objektech na jednotlivých stavbách podrobně prezentovali zástupci projekčních kanceláří SUDOP a Valbek.

Posledním bodem veřejného setkání byly dotazy přítomných občanů. Dvě desítky dotazů souvisely zejména s hlukovým opatřením a ujištěním, že se stavby začnou realizovat ve zmíněných termínech. Veřejnost zajímaly také navazující stavby od Nového Boru do Svoru nebo kvalita práce s ohledem na výběrová řízení. Všechny dotazy byly postupně zodpovězeny, a to i ve spolupráci senátora za Liberecký kraj Jiřího Voseckého, který se do diskuze rovněž zapojil.

