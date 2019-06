Rada se dohodla se Správou Národního parku Šumava na nové podobě zonace

Tento návrh nyní Ministerstvo životního prostředí pošle ke standardnímu mezirezortnímu připomínkování, aby jej na jeho konci mohlo vydat ve formě vyhlášky. To by se mohlo stát do konce tohoto roku a nová zonace by tak mohla začít platit od počátku roku 2020.

„Jsem rád, že návrh zonace byl Radou, tedy zástupci šumavských obcí, krajů, zemědělci, zástupci cestovního ruchu, Klubu českých turistů, představiteli vědecké sféry a dalšími, akceptován. Velké poděkování tak patří všem kolegům ze Správy Národního parku Šumava, kteří zonaci připravovali, ale také všem, kteří se svými skoro 250 připomínkami podíleli na následných úpravách,“ sděluje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Nová managementová zonace je přímo podřízená cílům jednotlivých zón. Ty popisně definují jejich názvy. Cílem přírodní zóny (rozloha18 975 ha 27,7% rozlohy NP Šumava), která se vymezuje na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, je ponechat je jejich přirozenému vývoji bez rušivých zásahů, tedy na tomto území se nebude nijak zasahovat.

Nová přírodě blízká zóna (rozloha 16739ha,24,6% rozlohy NP Šumava) pak zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy s cílem dosáhnout stavu jako v přírodní zóně. V tomto území se tak bude i nadále zasahovat především proti kůrovcům. Tato zóna bude moci být po 15 letech celá nebo jen její některé části převedeny do zóny přírodní.

Zajímavý a důležitý je cíl zóny soustředěné péče o přírodu (rozloha 31842 ha, 46,5% rozlohy NP Šumava). V této zóně jsou zařazeny člověkem velmi pozměněné ekosystémy. Cílem této zóny je zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou činností člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů, třeba kosením luk. Do této zóny budou patřit také některé lesy, ve kterých je cílem podporovat biodiverzitu.

Konečně poslední zóna kulturní krajiny (rozloha 799 ha,1,2% rozlohy NP Šumava) se vymezuje na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem.

Zonace národních parků nijak se nijak netýká pohybu návštěvníků po jejich území. Ten upravují tzv. klidová území, která Správa NP Šumava navrhla na 16,3 procentech celého území národního parku. Do klidových území bude vstup možný po značených stezkách. S návrhem, o kterém by Rada NP Šumava měla hlasovat v podzimním termínu, je možné seznámit se na internetových stránkách národního parku ZDE.

autor: Tisková zpráva