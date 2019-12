Ředitelství silnic a dálnic: V Liběšicích se řešila příprava stavby obchvatu i oprava průtahu

Cílem koordinační schůzky bylo seznámení s aktuálním stavem přípravy obchvatu obce. ŘSD má ve svých plánech výstavbu nové komunikace, která obec zbaví nadměrného množství dopravy. Kamionová i osobní doprava projíždí obyvatelům v těsné blízkosti jejich domů. „Ve studii byla prověřena jižní trasa obchvatu. Jsme domluveni na aktualizaci ekonomického vyhodnocení. V případě kladného výsledku a následného souhlasu Centrální komise Ministerstva dopravy budeme pokračovat v přípravě stavby,“ uvedl Václav Havlan z úseku výstavby ŘSD.

V dalším stupni přípravy by kromě podrobnější projektové dokumentace bylo řešeno i posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Obec s vybudováním přeložky dlouhodobě počítá a její koridor má zanesený ve svém územním plánu. Ten sice prochází úpravami, ale na umístění stavby nebudou mít prováděné změny žádný vliv. Plánovaná trasa je taktéž součástí Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Obchvat v délce 5,5 kilometru by kromě Liběšic ulevil od hustého provozu také sousední Zimoři spadající pod Liběšice. „Pokud vyjde stavba z ekonomického hlediska a další příprava by šla hladce, je reálné zahájit stavbu zhruba za šest let od schválení Ministerstvem dopravy,“ prohlásil vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. Obec by mohla být ŘSD nápomocna např. při jednání s dotčenými vlastníky při výkupech potřebných pozemků. Součinnost v této záležitosti přislíbil starosta Liběšic Jaroslav Nepovím, který se dále zajímal třeba o četnost sekání trávy během letní údržby. Informace zazněly rovněž k zajištění čištění příkopů podél silnice nebo k opravám značek. Diskuze se dotkla i možnosti osvícení přechodu u pečovatelského domu, kde by obec potřebovala souhlasné stanovisko ŘSD a vyjádření Policie ČR. Starosta by také uvítal, pokud by bylo vytipováno místo pro vznik dalšího přechodu pro chodce. Pro usměrnění neukázněných řidičů překračujících povolenou rychlost by mohl v obci přibýt radar.

Dalším velkým tématem byla plánovaná oprava stávajícího povrchu komunikace, která je zařazena mezi připravovanými akcemi. Zásadní překážkou, která zahájení opravy průtahu brání, je nejasnost ohledně vlastnictví plynovodu. K jeho úpravám došlo již v roce 2002, ovšem na části je uložen příliš mělce pod povrchem, a tak by mohlo dojít k poškození potrubního vedení. ŘSD se v rámci zamýšlené opravy snaží o obnovu příkopu, který by zlepšil stávající špatný odtok srážek z vozovky. Ten při větším dešti místo vsaku způsobuje nežádoucí tok vody až k některým domům. Obě strany se shodly, že v této záležitosti bude v brzké době svolána schůze i za účasti plynárenské společnosti, která přeložkou plynovodu podmiňuje souhlas s opravou. Závěrem účastníci jednání ocenili vzájemnou vstřícnost a ochotu při hledání společného řešení všech prezentovaných problémů.

