Ředitelství vodních cest ČR: Most přes Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče se dnes definitivně zavírá

Pro pěší spojuje po dobu stavby oba břehy dnes otevřená dočasná bezbariérová pěší lávka. Za rok zde vyroste nový moderní silniční most, který nebude překážkou ani pro lodě plující v budoucnu až do Pardubic ani pro průchod povodní.

Původní most přes Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče na silnici III. třídy č. 32219 se dnes uzavírá pro veškerou dopravu a zítra jej začnou stavbaři rozebírat. Jedná se o vojenské provizorium Bailey Bridge z 2. světové války, které spojovalo oba břehy pro pěší a cyklisty i pro provoz osobních automobilů. Automobily jezdí již od 11. června objížďkou, pro pěší dnes začne sloužit nová provizorní lávka šířky 2 m z ocelových nosníků s dřevěnou mostovkou. I po dobu stavby tak budou mít občané z Mělic nepřetržitě k dispozici spojení na vlak a autobus do obce Valy a oba břehy tak nebudou odříznuty.

„Starý most měl jen nízké a úzké pole pro plavbu lodí, po dokončení strategického projektu splavnění Labe do Pardubic by tak neumožňoval bezpečnou plavbu moderních lodí. Zároveň je most ve špatném technickém stavu a Pardubický kraj jako majitel mostu proto přispěl ze svého rozpočtu na stavbu nového,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investora stavby. „V neposlední řadě se odstraní i překážka povodním, protože nový most svou délkou 196 m více než dvojnásobně rozšíří prostor pro průchod velkých vod záplavovým územím,“ dodal.

Bezprostředně po demontování dosavadního mostu začnou pracovníci zhotovitele, jímž je Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV, montovat most nový. Konstrukce bude ocelová s obloukem přes hlavní pole typu tzv. Langerova trámu. Z jednotlivých dílů se bude most sestavovat na Mělické straně a po částech vysouvat přes řeku. Během výsunu bude konstrukce podepřena pomocnými věžovými bárkami v korytě Labe, které se po dokončení odstraní a v řece pak nebude pohyb lodí ani proudění vody omezovat žádný pilíř. Vybetonovaná mostovka šířky 14 m ponese dvoupruhovou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty šířky 2,50 m. Do provozu bude stavba uvedena v červnu roku 2020.

Celkové náklady dosahují 252 mil. Kč a ze 77 % stavbu financuje Státní fond dopravní infrastruktury, zbývající část hradí Pardubický kraj.

autor: Tisková zpráva