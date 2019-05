Ředitelství vodních cest: Plavební kanál Vraňany - Hořín u Mělníka překlenou nové mosty

„Realizace projektu zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty se zahájením výstavby nových mostů přes plavební kanál u Mělníka dostává do své rozhodující fáze. Vedle probíhajícího prohlubování plavební dráhy a úpravy rejd plavební komory Praha - Štvanice začínáme odstraňovat omezení výšky lodí pod mosty, která je dnes jen 4,50 m. Po dokončení celého souboru staveb v roce 2021 bude výška pod mosty až 7 m a nebude tak komplikována plavba například velkých kabinových hotelových osobních lodí,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Věřím, že vyšší podjezdná výška vlije nový impulz využívání Vltavy i dalšími moderními osobními loděmi a nákladní plavbou, snižující zatížení silnic těžkou dopravou,“ dodal.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, kanál Vraňany – Hořín, Ia. etapa, realizují dodavatelé STRABAG Rail a.s. - EUROVIA CS a.s. – OK Třebestovice a.s. se stavebními náklady 600 mil. Kč bez DPH a práce budou dokončeny v roce 2020. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Na tuto etapu pěti mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka bude navazovat ve druhém pololetí letošního roku druhá etapa zbývajících dvou mostů přes tento kanál. Následně v roce 2020 budou zvyšovány i tři mosty přes plavební kanál Trója – Podbaba v Praze. S těmito stavbami souvisí i samostatně budovaná úprava ohlaví plavební komory Hořín, která bude zahájena v červnu tohoto roku.

Jedná se o rekonstrukci pěti mostních ocelových konstrukcí, z nichž dva mosty jsou řešeny s trvalým zdvihem nivelety celé převáděné komunikace a u zbylých tří mostů je podjezdná výška zajištěna formou pohyblivých zdvižných mostů. Součástí výstavby mostů jsou i úpravy přilehlých místních komunikaci.

Nové mostní konstrukce budou ocelové příhradové přímopásové nebo se zakřiveným horním pásem. Stávající opěry budou ubourány a na jejich místech bude nové hlubinné založení mostů na velkoprůměrových pilotách nebo na sloupcích tryskové injektáže vyztužené mikropilotami. Spodní stavba je navržena jako monolitická železobetonová s kamenným obkladem, v případě zdvižných mostů s technologickou místností pro umístění technologie zdvihacího zařízení. Mostovka bude ortotropní přímo pojížděná nebo spřažená ocelobetonová. Rozpětí mostních konstrukcí se pohybuje od 23,0 m do 35,0 m a výška zdvihu od 2,3 m do 3,1 m. Předpokládaná rychlost zdvihu je 20 mm/s a rychlost spouštění je 40 mm/s.

„Jedná se o technicky velice zajímavý projekt, který je v České republice zcela ojedinělý. Obsahuje celou řadu konstrukcí, které v našem státě realizovány vůbec poprvé. Zejména zdvižný železniční most je pro nás, jako zhotovitele, velikou výzvou. Realizačně je projekt extrémně náročný na dodržení harmonogramu prací, který je striktně vázán na několikanásobné, krátkodobé vypuštění kanálu,“ uvedl Ing. Jakub Svoboda, generální ředitel firmy STRABAG Rail a.s. „Realizace takto technicky náročného díla je pro všechny členy konsorcia velkou výzvou a je nám ctí, že jsme tuto zajímavou zakázku získali,“ dodal.

„Zvýšení podjezdových výšek na kanálu Vraňany – Hořín pravděpodobně nebude mít pro obec Vraňany žádný přímý pozitivní dopad. Chápu však, že tato stavba může mít kladný vliv na využívání této vodní cesty turistickou i nákladní dopravou. Pokud dojde k navýšení nákladní lodní dopravy na úkor kamionové dopravy, mohlo by to pomoci přetíženým komunikacím na severu Středočeského kraje,,“ uvedl Martin Chmelík, starosta obce Vraňany.

Projekt zvýšení parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy včetně rekonstrukce 10 mostů, modernizace rejd plavební komory Praha - Štvanice a dalších úprav na ponor 2,20 m s celkovými náklady kolem 2 mld. Kč bude dokončen v roce 2021 a je financován Státním fondem dopravní infrastruktury a stavby na Štvanici a v Hoříně Evropskou Unií Nástrojem pro propojení Evropy.

autor: Tisková zpráva