Regulace online hazardních her v České republice: Jaká je situace v roce 2019?

Nový loterijní zákon začal velmi dobře fungovat a postupně času začaly mizet mnohé nelegální herny z ulic velkoměst a v některých případech i menších obcí. Ostatně od vrcholu onoho nelichotivého boomu, který nastal v roce 2012, dokázal klesnout počet heren na čtvrtinu. Konkrétně ze 7542 na 1801. Dnes je dokonce v České republice 457 obcí vyznačujících se celoplošným zákazem hazardu. Důležité je také řádné zdanění tohoto sektoru. Daňový výnos značně vzrostl, jelikož ilegální kasina u nás fakticky nepůsobí. My se budeme věnovat online hazardu v souvislosti se zmiňovaným zákonem.

Cíl samotného zákona je jasný

Aktuálně platný zákon má za cíl přinést do České republiky komplexní řešení v oblasti regulace hazardu. Mimo jiné ale také nabízí tuzemský trh pro dodavatele a operátory mající sídlo v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Samozřejmostí je také ochrana hráčů v online světě. Příjmy plynoucí z hazardu tak jdou kompletně do tuzemského státního rozpočtu. Mnohem lépe se tak pokryjí případné výdaje.

Komplexně pojaté změny

V České republice byla první hazardní hra v rámci nově platného zákona vydána už v roce 2017. Vydáno bylo minimálně 23 licencí a další vydány budou. Na online hazardní hry je pohlíženo jako na moderní nástroj poskytující svým zákazníkům nové zkušenosti.

Vyčištění světa online kasin u nás

Mezinárodních společností, které působily na tuzemském trhu s hazardními hrami, byla spousta. V online světě ostatně existuje takřka nekonečná řada firem tohoto charakteru. V České republice zmizelo z online světa hodně takovýchto firem ještě před tím, než vešel daný zákon v platnost. Stál za tím zejména striktní zákaz reklamy provozovatelů, kteří nedisponují licencí.

Co všechno hrozilo společnostem nemajícím licenci?

Samozřejmě poměrně striktní sankce. Tradičně se jedná o blokování plateb, IP adres a logicky správní řízení či soud. Důsledkem nelegální činnosti v této oblasti mohou být také pokuty v řádu statisíců a milionů korun. V České republice aktuálně působí pouze několik zahraničních firem disponujících platnou licencí. U nás působí třeba Lottovate, Partypoker nebo PokerStars.

Malé srovnání regulace hazardu u nás a v zahraničí

Nařízení v České republice se řadí mezi nejpřísnější v Evropské unii. Na jednu stranu sice tato pravidla odlákala mnohé potenciální zahraniční provozovatele. Na stranu druhou ale dochází k eliminaci šedého hazardu. Důležitou roli hraje samozřejmě také efektivní ochrana samotných hráčů. Práva ona opatření by měla zabránit případnému hazardnímu chování. Veškeří hráči musejí být registrováni, a jsou tak pod dohledem. Operátoři na český trh nechtějí vstupovat i kvůli oné složité registraci.

Jaká je situace na Slovensku?

Na Slovensku to vypadalo, že bude nový hazardní zákon bez problémů schválen. Z formality se stala zamotaná záležitost. Online casino slovensko stejně jako to kamenné nijak nepotřelo. Dnes už bývalý slovenský prezident Andrej Kiska zmiňovaný zákon vetoval. Stalo se tak i přesto, že jeho nová podoba měla být mnohem striktnější, než tomu bylo doposud. Zahraniční společnosti mohly podobně jako v případě České republiky vystoupit z oné šedé zóny. Staly by se tak legálními provozovateli hazardních her u našich sousedů. Tím pádem by řádně platily daně, což by Slovensku přineslo větší příjmy do státního rozpočtu. Důvodů, proč bývalý slovenský prezident zákon neschválil, by se našlo hned několik. V první řadě by chtěl zahrnout do registru vyloučených osob také ty, které vyhlásily osobní bankrot. Spousta těchto lidí vyhlásila osobní bankrot právě kvůli hazardním hrám. Mimo jiné se Andreji Kiskovi také nelíbila část týkající se fyzického ověření hráčů. Doklad totožnosti totiž může být zneužitý. Ministerstvo financí Slovenské republiky se pochopitelně bránilo s tím, že příprava zákona trvala dlouhou řadu měsíců a pro jeho schválení bylo celkem 86 poslanců. Dle ministra financí Slovenské republiky by měl nový zákon přinést do rozpočtu přibližně 60 milionů eur.

Gypsi Johnson

autor: Tisková zpráva