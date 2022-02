SANEP: V lednu by volby s přehledem vyhrálo ANO, Piráti na hraně volitelnosti

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by nyní vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO se ziskem 29,1 %, což představuje oproti výsledku voleb nárůst o dva procentní body. Hnutí ANO získává hlasy nejen od voličů levicových stran, jako jsou ČSSD nebo KSČM, ale i od voličů, kteří v minulých volbách dali hlas jednomu či druhému koaličnímu uskupení (SPOLU, resp. PIRSTAN), které v současné době tvoří vládní koaliční blok.

reklama

Na druhém místě by pak skončila Občanská demokratická strana v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 14,7 procentního bodu. Z průzkumu je patrné, že ODS, která šla do voleb v rámci koaličního uskupení SPOLU společně s TOP 09 a KDU-ČSL, je evidentně nejsilnějším článkem a hnacím motorem tohoto koaličního bloku. ODS totiž jako jediná strana získala oproti minulému měření více voličských preferencí než její dva zbylí koaliční ápartneři (TOP 09 a KDU-ČSL).

Třetí pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí SPD Tomia Okamury, a to se ziskem 11,3 procentního bodu, což znamená nárůst voličských preferencí oproti konci minulému roku o 1,4 %.

Na čtvrtém místě by nyní koncem ledna skončilo hnutí STAN pod vedením předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana se ziskem 9,2 procentního bodu. Oproti výsledkům měření z konce loňského roku by si tak toto hnutí pohoršilo v současné době o 1,5 procentního bodu.

Pátou příčku by pak obsadila strana TOP 09 se ziskem 6 %.

Šestou příčku by v nynějším průzkumu společnosti SANEP získali PIRÁTI, a to se aktuálním ziskem 5,4 procentního bodu, což znamená pokles voličských preferencí oproti konci loňského roku o 2,2 %. Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Na sedmém místě by v aktuálním měření skončila ČSSD se ziskem 4,2 procentního bodu. Skoro to vypadá, jako by sociální demokraté vyklidili veřejný prostor. Její nový předseda Michal Šmarda, který v prosinci loňského roku vystřídal v čele strany Jana Hamáčka, zatím potenciální voliče ničím neoslovil, a ani jim nenabídl jasné a srozumitelné argumenty, proč by právě tuto stranu lidé měli volit.

Jak dále vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti SANEP, nejvíce na předvolebních koaličních uskupení vydělali lidovci, kteří mají v současné době ve Sněmovně 23 křesel, avšak v nynějších hypotetických volbách by se do Sněmovny PČR vůbec nedostali. Koncem ledna by KDU-ČSL získala pouhých 4,1 procentního bodu.

Tříprocentní hranici by v lednu tohoto roku překročila ještě KSČM (3,2%). Svobodní a Strana zelených, jakožto strany zastoupené v Parlamentu České republiky a jsou tudíž součástí měření, by nyní získali 1,8% (Svobodní) a 1,2% (Strana zelených).

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky a dále stran a hnutí, které v šetření dosáhly nebo překročily v lednu letošního roku tří procentní hranici:

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 20. – 26. ledna 2022 na vybrané skupině v souhrnu 1.839 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 15.246 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%.

Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum listopadových volebních (nikoli stranických) preferencí vychází pouze z hlasů 64,3 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů.

Veškeré uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

Psali jsme: Školení Jana Farského. I s Vítem Rakušanem. Šíří se foto SANEP: Rezignace Jana Farského a důvěra vládě Babiš prezidentem. Generál Pavel by utřel SANEP: První i druhé kolo prezidentských voleb by v lednu vyhrál Andrej Babiš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.