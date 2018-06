SANEP: Volební preference červen 2018

Hnutí ANO ve srovnání s dubnem ztratilo sedm desetin procentního bodu, nicméně s aktuálním ziskem 28,2% hlasů je nadále jasným lídrem domácí politické scény.

Z poklesu voličského zájmu hnutí ANO profitují zejména Piráti, kteří by v hypotetických sněmovních volbách skončili se ziskem 14,2% hlasů na druhém místě, což je ovšem stále o polovinu méně voličů, než má aktuálně vedoucí hnutí ANO. Právě část nespokojených voličů z hnutí ANO, hledá alternativu u Pirátů.

Třetí největší volební zisk by aktuálně získala ODS, které by dalo svůj hlas 13,5% voličů. V případě ODS je ve srovnání s minulým měsícem patrný mírný pokles voličské přízně. Nicméně ve vztahu k ODS lze říci, že se k občanským demokratům navrací její dřívější voliči, a to jak z řad hnutí ANO, tak zejména z řad nevoličů, kde valná většina dřívějších voličů ODS skončila.

Mírný nárůst zaznamenala ve srovnání s květnem i SPD, která přebírá voliče ČSSD a KSČM. Aktuálně by tak SPD dalo svůj hlas 12,4% voličů.

Pátá KSČM se aktuálně těší přízni 7,1% hlasů, což je o tři desetiny procentního bodu více než v předchozím měsíci.

Až šestá příčka by v červnu připadla ČSSD, která by na svoji stranu získala 6,8% voličů. Sociální demokraté víceméně nadále s mírnými odchylkami stagnují. Otázkou nadále zůstává, co s voličskou přízní učiní případná důvěra menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM, na což patrně část voličů čeká

Nadále však platí, že voličská přízeň je velmi křehká a proměnlivá. O to více je zajímavé, že prvních šest měsíců letošního roku lze vnímat voličské nálady jako v podstatě velmi stabilní.

KDU-ČSL by v červnu získalo 5,3% hlasů a Hnutí STAN 5% voličů. Obě politické strany se pohybují na hranici vstupu do dolní komory Parlamentu ČR.

Jiná politická strana či hnutí by se v červnu poslanecká křesla nezískala.

TOP 09 by v červnu stejně jako květnu získala pouze 4% hlasů, což by jí nestačilo ke vstupu do Poslanecké sněmovny.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretický volební zisk politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně a dále stran a hnutí, které v šetření společnosti SANEP dosáhly nebo překročily tříprocentní hranici.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL – POSLANECKÉ MANDÁTY: Hypotetický volební model byl sestaven pomocí d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů. Vychází z červnového průzkumu volebních preferencí, tedy pouze z hlasů 62,4% rozhodnutých voličů a také údajů posledních sněmovních voleb.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 7. – 13. června 2018 na vybrané skupině 2.379 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 18.912 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný hypotetický volební model vychází pouze z hlasů 62,4% respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

autor: Tisková zpráva