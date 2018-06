SANEP: Zákaz kouření

I přesto, že se zákazem kouření panuje většinová spokojenost, kouření před restauracemi a hospodami většině Čechům vadí a převládá rovněž názor, že by si o zákazu kouření měli rozhodovat majitelé restauračních zařízení.

Po roce od zavedení zákazu kouření v restauračních zařízeních a veřejných prostorách panuje u domácí veřejnosti většinová spokojenost. V souhrnu 59,5 % dotázaných uvedlo, že je po roční zkušenosti se zákazem koření spokojeno. Největší spokojenost panuje v Praze a dalších velkých městech.

Nicméně i přes převládající spokojenost, která je dána zejména většinovým počtem nekuřáků, je poměrně zarážejícím zjištěním, že vsouhrnu 67,9 % dotázaných vadí kouření před restauracemi, kavárnami a hospodami. I zde opět dominují obyvatelé největších aglomerací.

Rovněž převládá názor, že zákaz kouření měl být v kompetenci majitelů restauračních zařízení. Tento názor sdílí 36,4 % dotázaných. Názor, že by se kouření mělo povolit zejména v malých venkovských hospodách a restauračních zařízeních, pak sdílí 15,9 % respondentů. Názor, že by se vše mělo nechat tak, jak je tomu nyní, má 32,3 % dotázaných.

Z aktuálního průzkumu společnosti SANEP lze vyvodit, že zejména nekuřákům, ale i části kuřákům zákaz kouření v restauračních zařízeních vyhovuje. Nicméně je jednoznačné, že většině vadí kouření před restauracemi a hospodami. Následně se pak ukazuje, že jak kuřáci, tak i nekuřáci se shodují na tom, že by o zákazu kouření měli rozhodovat majitelé restauračních zařízení. V tomto kontextu je totiž pochopitelné, že v případě povolení kouření v uzavřených prostorách bez obsluhy by nekuřáci i kuřáci byli naprosto spokojení a odpadlo by obtěžující kouření na chodnících, které se ukazuje jako více problematické, než právě možné kouření v oddělených prostorách.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 30. května – 5. června 2018 na vybrané skupině 2854 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 19 241 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

autor: Tisková zpráva