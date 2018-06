Paroubek: Nové průzkumy SANEP a CVVM

Získalo by 28,9% hlasů, což zhruba odpovídá výsledkům jiných agentur pro výzkum veřejného mínění. A odpovídá to v zásadě také výsledkům tohoto hnutí v předchozích průzkumech SANEP.

Na druhém místě, podle průzkumu SANEP jsou Piráti s 13,9% a těsně za nimi s 13,8% ODS. S menším odstupem za těmito stranami je také Okamurova SPD s 12,2%. Až za nimi, ale už s jednociferným výsledkem, jsou s necelými 7% (6,8%) komunisté. Na šestém místě za nimi je ČSSD s 6,7%. Podle SANEP by těsně hranici 5%, která je rozhodná pro vstup do poslanecké sněmovny, překročili těsně ještě STAN (5,1%) a KDU – ČSL (5,5%). Naopak TOP 09 i podle SANEP by se 4% zůstalo před branami poslanecké sněmovny. CVVM se neshoduje s agenturou SANEP především v pozici stran politické levice. Hnutí ANO by i podle CVVM získalo ve volbách 29% hlasů.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na druhém místě však by byla překvapivě ČSSD. Překvapivě proto, že žádná další výzkumná agentura takhle vysoko její momentální šance nevidí. Stejně tak KSČM má podle CVVM lepší volební preference (10,5%), nežli je tomu u agentury SANEP. Na dalších pozicích za ČSSD je v průzkumu CVVM ODS (13%) a Piráti (11%). Zdá se, že podle CVVM, i když čísla vcelku odpovídají u ODS preferencím podle SANEP i podle jiných agentur, nijak zvlášť neakcentuje to, že by se ODS stala na pravici gravitačním polem, přitahujícím hlasy pravicových voličů, kteří zvolna odcházejí od STAN, KDU – ČSL a zejména od TOP 09. Podle CVVM by výsledek SPD byl poněkud nižší (7,5%), nežli v průzkumu provedeném agenturou SANEP. Tři strany pravého středu a středu politického spektra – KDU – ČSL, STAN a TOP 09 – se i podle CVVM potácejí kolem hranice volitelnosti do poslanecké sněmovny, tedy 5%.

Celkově se nedomnívám, že v průzkumu CVVM jsou poněkud, oproti realitě přeceněny výsledky stran levice (ČSSD i KSČM) a pokud, poněkud, i když jen mírně podceněny, volební preference ODS a trochu silněji SPD. Pozice tří pravostředových stran je vlastně, podle obou výzkumných agentur, kolem hranice volitelnosti 5%.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.