SANEP: Volební preference do Sněmovny PČR - červen 2021

reklama

Koaliční uskupení Piráti/STAN by v aktuálním červnovém měření společnosti SANEP vyhrálo volby do Sněmovny se ziskem 24,7 %, což představuje oproti květnu letošního roku výrazný pokles voličské přízně, a to o 1,6 procentních bodů.

Hnutí ANO 2011 by získalo aktuálně v červnu 22,3 procent voličských hlasů, což je jen o 0,1 procentního bodu méně, než získalo toto vládnoucí hnutí premiéra Andreje Babiše v květnu. V červnu se tak náskok Pirátů a Stan, kteří po několik měsíců v řadě dominovali v žebříčku voličských preferencí, značně snížil.

Třetí pozici by v současné době získalo koaliční uskupení SPOLU (ODS/TOP09/KDU-ČSL), a to se ziskem 20,1 procentních bodů. V aktuálním průzkumu si tak toto koaliční uskupení oproti minulému měsíci polepšilo o1,6 %.Je to již druhý měsíc v řadě, kdy po delší době stagnace zaznamenává toto koaliční uskupení další výraznéposílení voličských preferencí.

Na čtvrtém místě by v červnu skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 10,7 procentních bodů, což znamená oproti květnovému měření nepatrný pokleso 0,1% voličské přízně. Zdá se, že po několika měsících, kdy SPD pod vedením Tomia Okamury zaznamenávalo rostoucí trend voličských preferencí, nastalo období stagnace.

Na pátém místě by v červnu skončila ČSSD se ziskem 5,3 procentních bodů, což je o 0,4 procenta méně než v květnu tohoto roku. Do Sněmovny by se ještě dostala KSČM, a to s aktuálním ziskem 5,1%. Žádný jiný politický subjekt by se v červnu do Sněmovny PČR nedostal.

Těsně pod hranou volitelnosti, a tudíž stále bez vstupenky do Poslanecké sněmovny, se pak v červnu ocitlo hnutí Roberta Šlachty Přísaha se ziskem 4,5 procentních bodů, což je o 1 % více než v předchozím měsíci. Přestože hnutí Přísaha Roberta Šlachty vzniklo teprve nedávno, zaznamenává trvale vcelku příkrý nárůst voličské přízně.

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by se ani v červnu nedostalo koaliční uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci (3,4 %), stejně tak jako Aliance pro budoucnost (1,5 %) a Strana zelených (1,3 %).

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky utvořených koaličních bloků politických stran a hnutí, ostatních stran a hnutí, zastoupených v Poslanecké sněmovně, a dále stran a hnutí, které v šetření dosáhly nebo překročily v červnu letošního roku 1,5procentní hranici:

Metodologie:

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech10. –15. června 2021 na vybrané skupině 1926 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 15 983 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Průzkum byl vypracován metodou CAWI on/off-line.

Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %.

Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum červnových volebních (nikoli stranických) preferencí vychází pouze z hlasů 61,8 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

Psali jsme: SANEP: Nejlépe hodnoceným hejtmanem je i v červnu Martin Kuba, nejhůře dopadl Radim Holiš SANEP: Volební preference do Sněmovny PČR - květen 2021 SANEP: Hodnocení ministrů zdravotnictví, rezignace ministra zdravotnictví Petra Arenbergera SANEP: Kauzy Moskva a Vrbětice - květen 2021

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.