SFŽP: Nová okna, zateplené fasády a střechy. Veřejné budovy prokouknou a obce ušetří

„Schválené dotace znamenají pro obce a města důležitou finanční podporu při nákladných rekonstrukcích veřejných budov, ale především šanci, jak dlouhodobě snížit výlohy za energie. Po dokončení úsporných opatření mohou ročně ušetřit desítky až stovky tisíc korun, a to už se myslím vyplatí,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a doplňuje, že při hodnocení došlých žádostí pracovníci SFŽP ČR posuzovali zejména konečné snížení spotřeby energie v budově, odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů nebo tuhých znečišťujících látek.

Dotace míří do všech koutů České republiky. V jihočeské Soběslavi použijí pětimilionovou dotaci na opravu zimního stadionu. „Kompletně vyměníme starou střechu z trapézového plechu. Plášť budovy necháme zateplit a vyměníme vrata a okna. Čeká nás také výměna osvětlení za úspornější LED zdroje včetně nového řídicího systému,“ říká starosta Soběslavi Jindřich Bláha. Pokud se městu podaří vysoutěžit dodavatele do léta, mohly by práce začít už letos.

V Topolné na Zlínsku se všechny místní spolky scházejí v obecním komunitním centru. „Připravujeme jeho celkovou rekonstrukci, součástí bude zateplení i výměna oken,“ popisuje plány obce její starosta Ladislav Botek. Do centra nedocházejí jenom členové spolků a místní děti, ale je i zázemím pro multifunkční hřiště.

V přehledu schválených projektů jsou budovy s nejrůznějším zaměřením. Se žádostí o peníze uspěla třeba ostravská fakultní nemocnice, která chce snížit energetickou náročnost lůžkového bloku. V klatovském divadle se pustí do nové fasády, střechy a oken, ve zlínském gymnáziu stojícím v památkové zóně vymění okna za nová dřevěná s termoizolačním prosklením.

O peníze na snížení energetické náročnosti veřejných budov je možné žádat i v současné době, otevřená je výzva číslo 100. Jsou v ní připraveny tři miliardy korun a příjem žádostí poběží do 31. ledna 2019.

Vedle rekonstrukcí získají milionovou podporu i dvě zcela nové budovy. Středočeské Psáry budou mít novou základní školu v pasivním standardu. Z Operačního programu Životní prostředí na ni dostanou 50 milionů korun. V Semilech na Liberecku pak vznikne nová mateřská škola.

Ministerstvo životního prostředí ale neschvalovalo pouze projekty pro energetické úspory. Finanční podporu z EU fondů v celkové výši 280 milionů korun získaly i další projekty z Operačního programu Životní prostředí. Mezi ně patří například revitalizace slepých ramen řek, protipovodňová opatření nebo pořízení techniky na ještě dokonalejší měření čistoty ovzduší.

