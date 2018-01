SFŽP: O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem

Za tři měsíce obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 280 žádostí s požadavkem na dotace EU ve výši 10 miliard korun. Všechny došlé žádosti Fond vyhodnotí do konce června.

„Už před spuštěním příjmu žádostí jsme avizovali, že se jedná de facto o poslední peníze, které bude moci Česká republika na vodní hospodářství v tomto programovém období z OPŽP čerpat. Zájem obcí byl obrovský a podané žádosti dosáhly rekordní výše - téměř 10 miliard korun. Mohu v tuto chvíli slíbit, že budeme hledat další finanční prostředky, ať už z jiných operačních programů, nebo z národních zdrojů, abychom mohli podpořit co nejvíce kvalitních projektů," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Podpora vodohospodářské infrastruktury v obcích je pro nás velkou prioritou i do budoucna, usilujeme o to, abychom mohli pokračovat dalšími výzvami ať už z evropských nebo národních zdrojů," doplnil ministr Brabec.

Obce a města projevily největší zájem o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod, ať už na novou výstavbu, modernizaci či navýšení kapacity stávajících zařízení. Celkem podaly 214 žádostí s požadavkem dotace EU 7,3 miliardy korun. Rozšířit svou vodovodní síť, postavit nebo zmodernizovat úpravnu pitné vody plánuje dalších 66 obcí, které na své projekty žádají dotaci celkem 2,6 miliardy korun.

„Podpořeny budou přednostně projekty, které získají v hodnocení nejvyšší počet bodů. Posuzovat budeme zejména nákladovou efektivnost zvoleného řešení, počet obyvatel nově připojených na vodovod či kanalizaci nebo snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod," shrnuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman hlavní kritéria hodnocení a dodává, že do konce června by mělo být jasno, jak jednotlivé projekty v hodnocení obstály.

Evropské dotace významnou měrou přispěly a stále přispívají ke zlepšování úrovně čištění odpadních vod, zvyšování kvality povrchových vod a rozvoji vodní infrastruktury v České republice, což se pozitivně odráží na našem životním prostředí. V současném Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 bylo vyhlášeno celkem 12 výzev, ve kterých byla 388 vodohospodářským projektům schválená dotační podpora ve výši 9,8 miliardy korun. Díky tomu reálně vznikne 180 čistíren odpadních vod, vybuduje se 1 281 km stokových systémů, 231 km rozvodů pitné vody a 29 úpraven pitné vody.

Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc také obcím, které hledají způsob, jak finančně pokrýt nedotovanou část výdajů. Právě jim nabízí na dofinancování 100 % způsobilých nákladů projektu zvýhodněnou půjčku, kterou lze také použít i na krytí části vlastních zdrojů. Požádat o půjčku je možné kdykoliv až do doby zahájení realizace projektu. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách Fondu.

