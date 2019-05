SPELOS: Vláda chce zoufale lepit díry v rozpočtu, které si však sama způsobila

To, co současná vláda předvádí, skutečně nemá v celém světě obdoby. Na jedné straně populisticky rozdává peníze, aby nalákala voliče, na druhé straně neví, čím díry, které sama způsobila, zaplnit. A tak přišla s precedentem, který povede k likvidaci legálních firem, působících v loterním byznyse a dosud nevídanému rozmachu černého hazardu.

Zdanění výher je systémový nesmysl – vysoké zdanění loterních společností je zde přece i proto, aby hráči daně platit nemuseli. Již dnes jsou loterní společnosti odvodově zatíženy daleko více než jakékoliv jiné odvětví podnikání. Jedná se o hazardní daň, daň z příjmů, nemožnost odpočtu DPH a podobně. Jedná se tedy o vůbec nejvíce zdaněné odvětví u nás.

Vláda již dříve stálými restrikcemi a změnami, které jsou nedomyšlené a šité horkou jehlou, docílila toho, že do naší země doslova pozvala mafie a otevřela brány černému hazardu, zatímco řada legálních podnikatelů ukončila svou činnost nebo byla přinucena výrazně omezit své aktivity. To se projevilo také v mnohamiliardovém propadu ve státním rozpočtu. Proto teď ministerstvo financí chce tuto díru zalepit stůj co stůj a ANO vládu nenapadlo nic lepšího, než chtít tahat peníze teď už nejen z firem samotných, ale také z jejich klientů – výherců. Právě ty chce nově zatížit zdaněním výher.

Jaká přijde další daň v tomto segmentu? Za sezení na židli? Nebo za dýchání vzduchu v provozovnách? Snaha vybrat co nejvíce peněz bude mít jediný efekt. Ministerstvo financí docílí ještě většího rozvoje černé zóny a enormního navýšení počtu černých heren, které se budou daleko lépe maskovat před odhalením Celní správou či policií. Lidé hrát nepřestanou a tam, kde je poptávka, bude vždy i nabídka.

Už teď se nedaří státnímu aparátu likvidovat většinu těchto provozoven. Státu tím utíkají stovky milionů na daních každý měsíc. Přesto dál pokračuje v neuvážených a zcela absurdních krocích, které tuto situaci ještě zhorší.

Pokud chce stát k hazardu přistupovat takto, ať tento druh byznysu zakáže zcela! Vždyť neustále dochází ke státním regulacím a zásahům. Každým rokem vstupují v platnost nová pravidla, nebo alespoň návrhy na změny. V takto nestabilním prostředí není možné podnikat. Jakékoliv plánování či investice jsou nemožné.

Pokud chce stát skutečně zrušit tento druh podnikání, neměl by se zbaběle schovávat za líbivá slova, ale měl by umět otevřeně sdělit svůj záměr a dotáhnout ho do konce. Nejlépe však udělá, když hazard začne provozovat sám. V obou případech velice rychle zjistí, co svou neadekvátní a nesmyslnou regulací způsobil.

Zvyšování daní, případně zavádění daní nových (a to v jakékoliv oblasti) rozhodně není správným krokem. Jak jsme uvedli již dříve, stát jednoduše zjistil, že přehnal regulaci loterií a v rozpočtu přišel o několik miliard korun, takže mu teď tyto peníze chybí. Proto by však spíše než likvidační, případně další zdanění, měla přijít úprava zákona o hazardu.

Petr Mikoška,

člen představenstva SPELOS

