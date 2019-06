SVS: Českým vývozcům vepřového by se mohl do budoucna otevřít hongkongský trh

Českým vývozcům vepřového masa a výrobků z něj by se mohl do budoucna otevřít hongkongský trh. V závěru května totiž v České republice proběhl úspěšný audit příslušné dozorové autority Hongkongu – Centra pro bezpečnost potravin. Jeho inspektoři prověřovali fungování českého veterinárního dozoru.

Státní veterinární správa (SVS) věří, že v řádu několika měsíců obdrží oficiální stanovisko posvěcené příslušným vládním úřadem a čeští zájemci budou moci začít vyvážet vepřové produkty do nového teritoria.

Tři inspektoři během své mise do ČR ve dnech 20. až 24. května hodnotili systém veterinárního dozoru nad celým potravinovým řetězcem počínaje výrobou krmiv pro hospodářská zvířata, přes výkrm prasat, jejich poražení na jatkách a zpracování včetně výroby masných výrobků. Navštívili také Národní referenční laboratoř pro africký a klasický mor prasat ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě, kde se zajímali zejména o úspěšnou likvidaci afrického moru prasat (AMP) na našem území. Vzhledem k tomu, že ohniska AMP již postihla rozsáhlé území Číny a hrozí jeho rozšíření i do Hongkongu, inspektoři se živě zajímali o preventivní opatření a systém monitoringu, které ČR i nadále uplatňuje.

„Výsledek auditu vyzněl pozitivně, hongkongští inspektoři zjistili, že veterinární dozorový systém v ČR funguje kvalitně a efektivně,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Sepsání závěrečné zprávy a její posouzení příslušným vládním úřadem v Hongkongu však zabere ještě několik měsíců. Věříme, že výsledek bude pro ČR pozitivní a přispěje k dalšímu rozšíření vývozu českých potravinářských výrobků,“ dodal Semerád.

SVS se dlouhodobě snaží také napomáhat zvyšování produkce českých výrobců na zahraničních trzích. Zástupci SVS v rámci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. V současné době probíhají například intenzivní jednání také k vývozu plemenného a užitkového skotu do Ázerbájdžánu a Libanonu, jatečného skotu do Bosny a Hercegoviny a Severní Makedonie. ČR v dubnu absolvovala kubánskou inspekci mlékárenských podniků, na červenec je předběžně naplánována čínská inspekce krmivářských podniků.

Neméně důležitá je úloha veterinárního dozoru při odbavování zásilek živých zvířat a živočišných produktů při vývozu. Za loňský rok úřední veterinární lékaři vydali a potvrdili po provedené veterinární kontrole takřka 10 000 zásilek živých zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. I díky práci SVS se daří českým exportérům navyšovat vývoz živočišných produktů do třetích zemí. Loni jich vyvezli 103 000 tun, meziročně o čtvrtinu více.

autor: Tisková zpráva