SZPI zjistila v pražské restauraci ovoce s nepovolenou genetickou modifikací

Při kontrole v pražské restauraci Nadji Club, s.r.o. na Bubenském nábřeží v Praze 7 – Holešovicích inspektoři SZPI odebrali k laboratornímu rozboru vzorek čerstvé zelené papáji - Cooking papaya zn. NAMDHARIS, šarže: Lot no: FLNEF25611010, exporter Flora Capital CO., LTD, Pathumthani, Thajsko.

Analýza u odebraného vzorku prokázala přítomnost nepovoleného GMO a potravina tak porušila požadavky příslušného právního předpisu. S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech stanovuje, že tyto potraviny není možné ve vnitřním trhu EU uvádět do oběhu s výjimkou 97 geneticky modifikovaných plodin, které jsou však variantami 5 základních plodin: kukuřice, sója, bavlník, řepka a cukrová řepa.

autor: Tisková zpráva