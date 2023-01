Samoobslužné bezhotovostní jízdenkové terminály jsou ode dneška v provozu ve všech autobusech DPP

reklama

Jejich dodavateli včetně platebního a kontrolního systému jsou společnosti Bankovní informační technologie ze skupiny ČSOB a Mikroelektronika. Jízdenkové terminály v autobusech mají stejné funkce, na jaké jsou cestující zvyklí u obdobných přístrojů v tramvajích či vestibulech metra.

V každém autobusu, elektrobusu nebo trolejbusu DPP jsou oranžové samoobslužné terminály umístěny jednotně v blízkosti druhých dveří bez ohledu na typ vozidla. Obdobně jako v tramvajích či vestibulech metra jsou vybaveny barevným grafickým dotekovým displejem a nabídkou v českém, anglickém a německém jazyce. Cestující si v nich budou moct zakoupit jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé jízdenky pro spoje na území hl. m. Prahy, tj. pásma P, B a 0, a to jak na jízdu na 30 či 90 minut nebo na 24 hodin, včetně varianty zlevněného jízdného. Nákup bude možné uhradit pouze bezhotovostně jakoukoliv platnou debetní nebo kreditní kartou asociací Europay, MasterCard nebo Visa. Jízdenku zakoupenou v samoobslužném terminálu již není potřeba označovat, datum a čas začátku její platnosti je na ní již vytištěn. Definitivně tím končí doplňkový prodej jízdenek u řidičů na městských autobusových spojích, který byl fakticky zrušen již během pandemie. Výjimkou zůstává linka Airport Expres (AE) se specifickým tarifem a samozřejmě všechny příměstské autobusové spoje PID, kde prodej jízdenek u řidiče za hotové i bezhotovostně pokračuje beze změn.

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 3% Ne 94% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9299 lidí

„Každému se stalo, že na poslední chvíli hledá trafiku a shání jízdenku. To již nebude nutné, protože ode dneška si cestující můžou sami pohodlně koupit jednorázové jízdenky nejen v tramvajích, ale už i v autobusech. Výhodou terminálů je i menu v několika jazykových mutacích, což ocení zahraniční turisté. Snažíme se tak poskytnout cestujícím co největší komfort a co nejméně stresu při nákupu jízdenky, tu již není nutné ani dále označovat,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Dnešním dnem jsme zaplnili poslední bílé místo ve vybavenosti vozidel DPP samoobslužnými jízdenkovými terminály. Od dnešního jsou také ve všech autobusech, elektrobusech a trolejbusech DPP. Do provozu budou nabíhat postupně během dnešního dne, 100% funkčnost můžeme garantovat od zítřejšího ranního výjezdu. Je to další krok k pohodlnějšímu cestování v pražské MHD i pro ty, kteří si z různých důvodů kupují jízdenky pro jednotlivou jízdu či krátkodobé jízdenky. Pevně věřím, že přispějí k dalšímu snížení počtu tzv. černých pasažérů, a že se stanou alespoň tak oblíbenými a využívanými jako v tramvajích,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a doplňuje: „Ve všech tramvajích jsme je zprovoznili v dubnu 2019 a v témže roce jsme jejich prostřednictvím prodali bezmála dva milióny jízdenek za více než 58 milionů korun. V loňském roce to byl už téměř dvojnásobek – bezmála čtyři miliony prodaných jízdenek v samoobslužných terminálech v tramvajích za více než 136 milionů korun. Mimochodem, loňský prosinec byl co do prodejů jízdenek v tramvajích rekordní – poprvé jsme v nich za jeden měsíc prodali více než 400 tisíc jízdenek a poprvé za více než 14 milionů korun. Po započtení prodejů přes samoobslužné terminály ve vestibulech metra a na obou lanovkách, v prosinci 2022 jsme tímto způsobem prodali historicky nejvíce jízdenek za jeden měsíc: téměř 515 tisíc. Tento distribuční kanál je u jízdenek na jednorázovou jízdu pátý nejpoužívanější a podílí se necelými deseti procenty na celkovém počtu prodaných jízdenek. Pevně věřím, že díky samoobslužným terminálům ve všech autobusech, elektrobusech i trolejbusech se tento distribuční kanál do dvou let stane třetím nejvyužívanějším způsobem nákupu jednotlivých jízdenek.“

„Městské autobusy byly posledním dopravním prostředkem, kde nebylo možné si koupit jízdenku až při nástupu do vozidla. Tímto odstraňujeme bariéru i těm, kdo třeba nemají možnost si jízdenku koupit prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka. Některé pražské autobusové linky provozují též jiní dopravci. U nich předpokládáme dovybavení prodejními terminály v průběhu prvního pololetí letošního roku,“ dodává Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).

„Naše řešení v dopravě usnadňují lidem život. Jsme velmi rádi, že díky terminálům od ČSOB můžou bezhotovostní platby využívat obyvatelé i návštěvníci v hlavním městě i jeho širším okolí. K již provozovaným 800 terminálům v tramvajích a 90 na stanicích metra teď přidáváme 1 200 terminálů v autobusové síti. Naše řešení tak pokryje všechny prostředky MHD a umožní nám následně představit cestujícím i další funkce, např. virtualizovanou jízdenku, kdy nebude nutné jízdní doklad tisknout,“ uzavírá Jan Kubíček, manažer ČSOB pro Strategická partnerství a Inovace.

„Digitalizace i nadále progresivně postupuje a cestování po Praze bude díky tomu opět o něco jednodušší. V roce 2019 jsme s našimi partnery spustili akceptaci platebních karet v tramvajích a teď toto úspěšné řešení implementujeme i autobusech DPP. Málokterá světová metropole nabízí svým cestujícím takto široký komfort rychlých, jednoduchých a bezpečných plateb za jízdenky, a proto mě těší, že jsme tohoto projektu součástí,“ říká Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Společnosti Bankovní informační technologie a Mikroelektronika budou služby prodeje přes 1 200 samoobslužných jízdenkových terminálů v autobusech, elektrobusech a trolejbusech DPP včetně platebního a kontrolního systému poskytovat po dobu následujících šesti let s možností prodloužení smlouvy s DPP o další dva roky. Provoz celého systému bude DPP stát sto tisíc korun měsíčně plus pět procent z celkové výše tržeb zrealizovaných na těchto 1 200 samoobslužných terminálech. Po skončení smlouvy má DPP možnost si terminály odkoupit do svého vlastnictví za jednu korunu za kus bez DPH. Systém bude on-line monitorovat funkčnost platebního systému, zbývajícího počtu jízdenek, příslušné techniky DPP a dodavatele elektronicky předem upozorňovat na nedostatek papíru v terminálu, nebo avizovat chybu konkrétního zařízení a automaticky odesílat data o počtu a finančním objemu transakcí podle jednotlivých typů jízdenek včetně zamítnutých nákupů.

Vývoj prodeje jízdenek prostřednictvím samoobslužných terminálů v tramvajích:

Rekordní měsíc: prosinec 2022

V tramvajích prodáno 409 418 jízdenek za 14 714 170 korun

Po započtení všech samoobslužných terminálů v tramvajích, metru a u lanovek prodáno celkem 514 609 jízdenek za 18 633 325 korun

Za celou historii provozu všech samoobslužných terminálů v tramvajích, ve vestibulech metra, u lanovky v Zoo Praha a ve vestibulech petřínské lanovky, včetně testovací fáze, DPP prostřednictvím tohoto distribučního kanálu prodal celkem 14 054 083 jízdenek za 454 275 291 korun. V prvních tramvajích je DPP začal testovat v dubnu 2016, naplno je ve všech zprovoznil v dubnu 2019. U lanovky v Zoo Praha je nainstaloval v říjnu 2017. V prvních vestibulech metra se objevily v březnu 2018, ve všech vestibulech je DPP nainstaloval v červenci 2019. Mezi posledními byla petřínská lanovka, kde jde cestující mohli využívat od srpna 2021. Loni o letních prázdninách začal DPP s instalací držáků pro terminály do všech autobusů. V září zahájil instalaci samotných terminálů a od října jejich testování.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 148 autobusových, 1 trolejbusovou linku, 35 tramvajových linek (26 denních a 9 nočních) a 3 linky metra. K 1. 1. 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů. 1 trolejbus, 781 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme: DPP: Výměna eskalátorů uzavře stanici Jiřího z Poděbrad DPP pokračuje v obnově vozového parku, letos převezme 91 nových autobusů DPP: Od pondělí bude cestující v pražských tramvajích nově provázet hlas herce Jana Vondráčka DPP: Provoz PID během novoročních svátků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.