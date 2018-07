Sdružení místních samospráv vítá napadení novelizovaného zákona o střetu zájmů senátory u Ústavního soudu

Poslanci bohužel nepodpořili zásadní požadavek Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR, aby žádné údaje nebyly anonymně komukoli přístupné z oznámení, která musí starostové, místostarostové, radní a další komunální politici podávat. „Naše organizace nemohla souhlasit s takovouto podobou zákona o střetu zájmů, jež dojednal Svaz měst a obcí ČR s poslanci. Problémem je, že především uvolnění starostové budou nadále muset strpět zveřejnění svých oznámení o příjmech nebo vlastnictví cenných papírů, neuvolnění funkcionáři například vlastnictví cenných papírů. Napadení těchto nových pravidel u soudu proto vítáme,“ uvedl k avizované stížnosti senátorů Tomáš Chmela, pověřený ředitel SMS ČR.

SMS ČR dnes zároveň vyzvalo všechny současné komunální politiky či občany, kteří by jinak hodlali kandidovat do obecních (městských) zastupitelstev, ale veřejné obnažování svých majetkových poměrů je od podání kandidátky odrazuje, aby v zájmu dobrého rozvoje svých obcí a měst kandidátky do konce července podali, neboť pevně věří, že napadená ustanovení zákona Ústavní soud zruší. „Další možnost znovu kandidovat bude až za čtyři roky a my nechceme přijít o ty úspěšné a schopné, kteří si cení hodnoty svého soukromí. SMS ČR udělalo vše, co bylo v našich silách a snad brzký zásah Ústavního soudu vrátí rozum do pravidel o střetu zájmů,“ podotkl předseda SMS ČR Stanislav Polčák s tím, že napadené části zákona porušují proporcionalitu mezi zájmem o transparentnost volených představitelů obcí a měst a legitimním zájmem na ochranu jejich soukromí, což nyní bude muset přezkoumat Ústavní soud.

autor: Tisková zpráva