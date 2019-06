Senát: Předseda Jaroslav Kubera přivítal slovenskou prezidentku Čaputovou

Při hodinovém jednání v Senátu vyzdvihla vynikající vzájemné vztahy obou zemí a také vytyčila některé oblasti, kterým se v pozici prezidentky chce věnovat. I přes různé názory ve společnosti chce posilovat společné hodnoty Slováků.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera podpořil prezidentku Čaputovou v jejím předním vytyčeném úsilí spojovat společnost. Při hodinovém setkání v Senátu hovořila Zuzana Čaputová s čelními představiteli Senátu o protivládních demonstracích v Praze a dalších městech Česka a také o síle a motivaci občanské společnosti. „Hlavní úkol, který si Zuzana Čaputová vytyčila, a to sice snaha o spojování společnosti, je téměř nadlidský. Nesmí se ale nechat odradit a já toto úsilí podporuji a tleskám mu,“ uvedl po setkání předseda Senátu. Podle Kubery je slovenská prezidentka jasným příkladem toho, že ženy v politice, ale i dalších sférách veřejného života, nepotřebují žádné umělé kvóty, ale pouze prostor pro to, aby ukázaly své schopnosti.

Tématem byla také slovenština, Jaroslav Kubera označil za společný úkol Čechů a Slováků zlepšení porozumění všech generací, včetně těch nejmladších. Senátoři se Zuzanou Čaputovou hovořili také o budoucnosti EU včetně jejího rozšiřování, o pozici zemí Visegradské skupiny nebo o významu občanské společnosti. „Svoboda se velmi lehce ztrácí, ale velmi těžce získává,“ připomněl předseda Senátu, který nastínil své přání, aby si Češi a Slováci připomněli po 30 letech nabytí svobody společně. Oslavy Listopadu by podle něj měly proběhnout zejména v ulicích a společných akcí by se měla zúčastnit co nejširší část veřejnosti. Jedním z témat byla také vymahatelnost práva. „Velmi mě zajímá reforma justice. Jako advokátka vnímám některé kroky s velkou mírou pozornosti,“ uvedla Čaputová. Za výzvu pro Slovensko označila inovace v oblasti průmyslu.

Jaroslav Kubera také pogratulovat slovenské prezidentce k zítřejším narozeninám a předal jí osobní dárek – brož z českého granátu.

