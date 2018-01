Severní energetická: Šachta je rájem pro zvířata

Když se připravují na hnízdění, přeruší se i těžba, a když by se mělo narušit jejich přirozené útočiště, raději se přestěhují. Drobným živočichům, ptákům i zvěři se v severočeských hnědouhelných lomech a jejich blízkém okolí zjevně daří, protože jich přibývá, a to i vzácných a ohrožených druhů. Jejich výskyt se každoročně sleduje a vyhodnocuje.

Z kriticky ohrožených druhů svědčí okolí těžebních lokalit třeba skokanu skřehotavému i vodouši rudonohému. Z dravců sem zalétá moták pochop. Mezi zřejmě nejohroženější druhy ptactva, které se na šachtě vyskytují, patří strnad zahradní a linduška úhorní. Zatímco strnadů bylo zaznamenáno jen pár, lindušek žije v okolí Vršan několik desítek párů. Početné zastoupení má také slavík modráček nebo bělořit šedý. Pro menší ptačí druhy je okolí šachet s divokou přírodou ideálním prostředím. Mají zde relativní klid a nehrozí jim žádné výrazné nebezpečí. Dokonce dokážou hnízdit v bezprostřední blízkosti těžebních strojů nebo u pásových dopravníků.

Stálým obyvatelem šachty, který se pravidelně vrací z přezimování, je chráněná břehule říční. Drobný zpěvný pták z čeledi vlaštovkovitých se v posledních letech objevuje prakticky na stejném místě, dokonce přilétá zhruba ve stejnou dobu, před koncem dubna. A nejde jen o pár jedinců, ale o hejna čítající stovky opeřenců. Odedávna si hloubili až metr hluboké nory do říčních břehů. Jejich původní hnízdiště ale s rozvojem vodohospodářství většinou zanikla, a tak hledají náhradní například v pískovnách nebo v písčitém skrývkovém řezu ve Vršanské uhelné. Pro nory si vybírají speciální místa, kde písek není moc sypký, ani příliš tvrdý, aby se jim dobře hloubil otvor pro budoucí hnízdo.

Šachta nevadí ani krávám

Nadosah od těžby uhlí se dobře vede i stádu krav. Spokojeně se od konce loňského roku pase na vnitřní výsypce lomu Vršany, kam jej pořídila společnost Rekultivace. Krávy zde mají na zatravněných plochách dostatek potravy a společnost vyhověla legislativnímu požadavku na účelné využití toho, co na obdělávaných rekultivačních plochách vyroste. Stádo s původně 40 kusy se postupně rozrůstá. Čtveřici čerstvě narozených telat by do léta mohla doplnit další, počítá se až s patnácti mláďaty. Kromě potřebné potravy mají krávy na výsypce i dostatek vody z tamních vodních ploch. Jinak naprosto volný pohyb jim vymezují ohradníky, aby se přece jen neocitly příliš blízko těžebním strojům. Podle záměrů společnosti Rekultivace by se počet krav pasoucích se na výsypce mohl přiblížit stovce. Zatím připraveného ve zvláštní ohradě mají i býka Bohouška, který se zanedlouho připojí ke stádu.

Důkazem, že těžba uhlí zvěři nepřekáží, jsou také početná stáda muflonů, která se vyhřívají na čerstvě nasypaných haldách vnitřních výsypek těsně vedle zakladačů a pásových dopravníků. Až kýčovitý obrázek mohutného stroje a za ním v pozadí běhajících muflonů během let téměř zevšedněl a zaručeně vždy zaujme návštěvníky Uhelného safari. Občas ale umí i poklidní mufloni zaškodit, a když se k nim přidají divočáci nebo lišky, pak už to nejsou vítaní obyvatelé šachty, ale nebezpečná škodná, která dokáže i napadnout a zranit zaměstnance. S regulací přemnožených druhů zvěře pomáhají v lomech myslivci.

autor: komerční tisková zpráva